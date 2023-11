In Italia 4 milioni di auto con i chilometri taroccati. L'elettrico spinge la truffa

In Italia circolano quattro milioni di auto con i chilometri “scalati”, ovvero opportunamente ridotti da commercianti disonesti al momento della vendita della vettura usata. Una percentuale in crescita. Il dato emerge dalla nuova ricerca effettuata da carVertical, società che si occupa di analizzare lo storico dei veicoli. Elaborando migliaia di dati sui mercati di 25 Paesi risulta che siamo al decimo posto in termini di trasparenza a parimerito con il regno Unito. E non si tratta di una truffa di poco conto: nella sola Europa, secondo uno studio del Servizio ricerca del Parlamento Ue il business che fa capo alle frodi chilometriche è stimato in 8,77 miliardi di euro.

Un ritocchino all’auto usata

Ma perché si tarocca il contachilometri? Chi vuole acquistare un’auto usata guarda prima di tutto i chilometri percorsi. Un’automobile usata con chilometraggio modificato può quindi costare in Italia anche il 29% in più rispetto al valore effettivo. I rivenditori disonesti scalano insomma il chilometraggio principalmente per gonfiare il prezzo e venderla più rapidamente (una vettura con 100.000 chilometri è ovviamente più appetibile di una che ne ha 180 mila). Ma non solo: vi sono auto che raggiunto un certo chilometraggio necessitano di manutenzioni straordinarie (come cambio della frizione, ecc.), che andrebbero a carico del venditore. Invece, una volta ceduta la macchina, il rischio di incappare in problemi meccanici, ricade tutta sul cliente. E’ pur vero che il commerciante dovrebbe obbligatoriamente dare una garanzia di un anno sull’auto venduta ma le scappatoie sono molte.

Gli esempi

Mediamente ogni 100.000 chilometri scalati l’auto viene venduta a 2.000 euro in più rispetto al valore effettivo. Per intenderci, un’auto con 400 mila chilometri reali che ne segni invece 200 mila sul contachilometri costa mediamente 4 mila euro in più agli acquirenti. Ma a far gonfiare la forbice tra vero e falso c’è anche la reputazione dell’auto: sulle Dacia e le Mazda il guadagno truffaldino è di solito del 15%, sulle Land Rover invece si sale al 27%. E ancora sulle Renault la differenza è di 2.300 euro, mentre sulle Fiat fino a 3.000 euro. Sulle Skoda i rivenditori disonesti arrivano a ricaricare fino a 4.200 euro ogni 100.000 chilometri scalati, mentre sulle Toyota si può arrivare a 5.000 euro. Coi marchi premium c’è una voragine: un’Audi può costare anche 6.000 euro in più ogni 100.000 chilometri scalati, una Volkswagen 4.500 euro, una BMW 7.000 euro e una Mercedes-Benz 10.600 euro.

I modelli più richiesti

I veicoli usati con motori a benzina e diesel detengono la quota maggiore del mercato delle auto di seconda mano, il che significa che sono anche i protagonisti delle frodi sul chilometraggio. Tuttavia le auto elettriche stanno scalando la classifica, complice anche il fatto che le novità tecnologiche(legate principalmente all’autonomia delle batterie), spingono a cambi di vettura ravvicinati. A ciò si aggiunge la politica di Tesla con le sforbiciate ai listini che abbassano ancora di più i prezzi dell’usato elettrico. Da qui le numerose frodi sui chilometri percorsi per tenere alto il valore della vettura.

In ogni caso secondo lo studio, l’auto con i contachilometri più manomessi è l’Audi A8. Di tutte le A8 controllate sulla piattaforma, il 30,6% presentava chilometraggio falsificato. Ma 6 delle 10 auto più taroccate sono tedesche e della categoria premium come la BMW X5, la BMW serie 7, la Volkswagen Touareg e L’Audi A7. Il loro prezzo elevato (e, quindi, l’elevato potenziale di guadagno) trasforma queste auto in un bersaglio perfetto per i truffatori del mercato dell’usato. Tra i modelli di altri produttori che compaiono nella lista figurano la Ford Mustang, al secondo posto (25,7% di modelli con chilometri scalati), la Ford Fusion (22%), la Volvo XC70 (21,1%) e la Opel Insignia (19,5%).

Per le elettriche un rischio in più

Dicevamo delle elettriche: la Volkswagen Jetta ibrida detiene ad esempio una quota maggiore (27%) rispetto alle versioni diesel (24,1%) o benzina (22,4%). Anche se la quota complessiva di veicoli elettrici con chilometri scalati (14,6%) è inferiore alla media europea (15,6%), tale differenza appare ormai trascurabile. E le auto elettriche schilometrate rappresentano un rischio più elevato, poiché i pacchi batteria degradati comportano costose riparazioni.

Manomettere il contachilometri

Sembra paradossale, ma il passaggio dall’analogico al digitale ha facilitato il lavoro dei taroccatori dei chilometri. Basti pensare che esistono sul mercato diversi strumenti che arrivano ai dati del contachilometri collegandosi alla centralina e leggendo il codice dell’auto. Si tratta addirittura di oggetti “fai da te” facilmente acquistabili a cifre molto basse (attorno ai 150 euro). Sempre più auto, però, registrano il chilometraggio effettivo in altri compartimenti del veicolo. Ad esempio all’interno della chiave utilizzata per l’accensione, nelle centraline dei fari xenon, oppure nell’Abs o in altre parti interne. Non solo: alcuni codici identificativi della Casa madre fanno da barriera. In questi casi l’operazione è ben più complessa, ma nulla di impossibile per una officina specializzata. Va ricordato che manomettere i dati dell’auto si configura come reato penale.

Come accorgerci della truffa

Per evitare di essere truffati occorre affidarsi ai vecchi metodi e dunque verificare ricevute fiscali o fatture di tagliandi che riportano il chilometraggio ma soprattutto i chilometri riportati sul libretto nel corso delle revisioni obbligatorie. Su questi documenti i caratteri devono essere puliti e senza sbavature, in modo da essere certi che non siano stati taroccati anche i documenti ufficiali. Tagliandi, e numeri “sporchi” devono far scattare il campanello di allarme. Come pure taluni passaggi effettuati con proprietari di taluni Paesi dell’Est dell’Ue. In ogni caso il chilometraggio della revisione può essere controllato anche sul portale dell’automobilista per le auto che hanno più di quattro anni di vita. Anche il controllo visivo è importante: dal cruscotto che non deve presentare graffi, all’usura di volante e pedali.