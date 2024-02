Auto, Cina primo esportatore al mondo sorpassa il Giappone

Qualcosa di più di un monito ma un vero allarme rosso per le Case europee. Grazie alla sua “armata” di produttori di veicoli elettrici, la Cina ha superato il Giappone come primo esportatore di automobili al mondo. La conferma arriva dai dati relativi al 2023 pubblicati dalla Japan automobile manufacturers association. I produttori giapponesi hanno esportato 4,42 milioni di auto, camion e autobus nel 2023 (+16%). Nello stesso periodo le esportazioni di auto cinesi sono state 4,91 milioni (+57,9%) secondo i dati della China association of automobile manufacturers. Ma il consuntivo è ancora maggiore e raggiunge i 5,22 milioni secondo le dogane cinesi (+57%).

Ora il Dragone prepara l’invasione

La conquista del titolo da parte della Cina a scapito del Giappone si profilava da diversi mesi. Il Giappone era il primo esportatore di auto al mondo dal 2017. Tuttavia, l’importanza di questo cambiamento deve essere messa in prospettiva, poiché i produttori giapponesi producono il doppio dei veicoli nei loro stabilimenti all’estero (17 milioni di unità entro il 2022) rispetto a quelli prodotti nel Paese asiatico. I produttori cinesi, invece, hanno ancora pochi stabilimenti all’estero. Questa tendenza è destinata a cambiare: il leader cinese di auto elettriche BYD – che nel quarto trimestre del 2023 è diventato il primo produttore di auto elettriche al mondo davanti all’americana Tesla – sta rapidamente espandendo la propria produzione anche all’estero. A fine dicembre, ad esempio, BYD ha annunciato la costruzione di uno stabilimento in Ungheria per puntare al mercato europeo e ha progetti simili anche in altre parti del mondo, dal Sud-Est asiatico al Brasile.

Dumping e poche regole

Lo scorso settembre, la Commissione europea ha aperto un’indagine su presunti sussidi illegali di Pechino ai produttori cinesi di veicoli elettrici, accusati di concorrenza sleale dall’industria automobilistica europea. La situazione attuale viene spiegata dall’analista di Clsa Christopher Richter. “La spettacolare impennata delle esportazioni di auto cinesi – dice Richter, – sta portando a tensioni commerciali che ricordano quelle tra i Paesi occidentali e il Giappone negli anni Ottanta”. A suo avviso, l’attuale situazione dell’industria automobilistica cinese è però insostenibile nel medio termine, sia per quanto riguarda l’incremento degli stipendi a livello interno con standard di regole e diritti più occidentali. Inoltre “i costruttori cinesi saranno costretti a produrre su scala massiccia nei loro mercati esteri, come hanno fatto i giapponesi dagli anni ’80 in poi”.

Tra i marchi vince Toyota

Il Giappone mantiene però la leadership per quanto riguarda la singola Casa automobilistica. Toyota continua infatti ad essere la prima azienda del settore automotive al mondo per numero di auto vendute. Con 11,2 milioni di veicoli venduti nel 2023 (il dato include anche le consegne di Daihatsu e Hino), ha fatto meglio di tutti gli altri Gruppi automobilistici per il quarto anno di fila. I giapponesi hanno registrato un aumento del 7,2% nelle vendite globali. Grazie a questo risultato, Toyota continua a superare il Gruppo Volkswagen che si è fermato a quota 9,2 milioni di auto vendute (crescita del 12%).

Ma l’elettrico parla cinese

Il dominio di Tesla nel settore delle auto elettriche, è stato messo per la prima volta seriamente alla prova dalla concorrente cinese Byd. Il record di vendite nel quarto trimestre del 2023 con 484.507 auto consegnate non è bastato a confermare Tesla come la prima venditrice di auto full-electric al mondo. Meglio ha fatto Byd con un consuntivo del trimestre a quota 526,409 unità vendute. Per quanto riguarda il primo marchio al mondo, Toyota, le elettriche nel 2023 hanno rappresentato circa un terzo di tutte le consegne complessive ma si sono fermate ben al di sotto di Byd e Tesla..