Auto, De Meo: “Renault 100% elettrica entro il 2030”

“Stiamo cercando di fare in modo che il marchio Renault possa essere 100% elettrico entro il 2030. Poi abbiamo un piano B con la Dacia e altre vetture a livello internazionale su cui manterremo dell’ibrido, ma le regole sono fissate e in Europa saremo pronti a osservarle”. Lo ha affermato l’ad di Renault, Luca De Meo, intervenendo a un evento organizzato da Quattroruote.

Per quanto riguarda la scadenza stabilita per i motori elettrici, il top manager ritiene che “all’inizio sia la Renault sia la Francia aveva spinto per posticipare il phase out al 2040. Poi avevamo sempre detto di rispettare il principio di neutralità tecnologica, ma in questo caso l’Europa ci porta a una sola tecnologia. Rimango convinto che il regolatore ci debba dire dove vuole andare, ma non come arrivarci. I tempi saranno molto molto stretti, ma una volta che le regole sono fatte il mio lavoro non è contestarle, ma mettere l’azienda in condizione di rispettarle’.

Italia deve agganciarsi velocemente al treno

“In Europa le nuove tecnologie si sono sempre diffuse dal Nord al Sud”, ha detto ancora De Meo. “Tutti ci aspettiamo che l’Italia si agganci al treno il più velocemente possibile perché è un grande mercato, ma dipende da potere d’acquisto, infrastrutture. E poi il mercato dell’elettrico è molto sensibile agli incentivi: non è ancora un mercato naturale dettato solo dalla domanda dei clienti. Inoltre, bisogna anche scegliere il giusto target: la transizione all’inizio verrà pagata da chi ha potere d’acquisto, un garage, può installare un caricatore e pagare di più per auto strutturalmente più care. Inutile dare soldi a chi i soldi ce li ha già”, ha concluso.