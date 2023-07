Auto elettrica: approvate le nuove regole Ue sui punti di ricarica

Auto elettrica, le nuove regole Ue sulle ricariche

Il pacchetto “Fit for 55”, che ha lo scopo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra dei Paesi dell’Ue, si arricchisce di nuove norme approvate in questi giorni dal Parlamento europeo. Entro il 2026, le stazioni di ricarica per auto con potenza minima di 400 kW dovranno essere installate almeno ogni 60 chilometri lungo i principali corridoi della rete Ten-T, vale a dire le strade di scorrimento più importanti del continente.

Entro il 2028, la potenza della rete dovrà aumentare a 600 kW. Per camion e autobus invece sono previste stazioni di ricarica ogni 120 chilometri che dovranno essere installate su metà delle strade principali dell’Unione Europea entro il 2028 e con una potenza di uscita da 1.400 a 2.800 kW. I paesi appartenenti alla Ue dovranno anche garantire che, entro il 2031, almeno ogni 200 chilometri lungo la rete Ten-T sia presente una stazione di rifornimento di idrogeno. In ogni caso, i rifornimenti dovranno essere pagati facilmente con carte o dispositivi contactless, senza il bisogno di abbonamenti, e il prezzo dovrà essere indicato per kWh, kg o minuto/sessione.

I numeri “truffa” in Italia

In Italia, secondo gli ultimi dati, ci sono circa 45 mila punti di ricarica . In autostrada ci sono 92 centraline su 476 aree di servizio (il 19%) con 682 punti di ricarica. In sostanza il 99% del territorio italiano ha almeno un punto di ricarica nel raggio di 20 chilometri e l’86% del territorio anche in un raggio di soli 10 chilometri.

Tutti numeri “truffa” che non rispecchiano la realtà. Di quelle presenti sul territorio italiano circa il 20% delle infrastrutture installate risulta infatti attualmente non utilizzabile dagli utenti finali, in quanto finora non è stato possibile finalizzare il collegamento alla rete elettrica da parte del distributore di energia o per altre motivazioni autorizzative.

Non solo. Molto spesso le centraline hanno solo una spina che eroga energia a bassa potenza (quelle ad alta potenza sono solo 3 mila) e dunque un rifornimento può durare ore. Inoltre il 56% circa dei punti di ricarica si trovano nel Nord Italia, il 21% circa nel Centro, mentre solo il 23% nel Sud e nelle Isole. La regione italiana con il maggior numero di colonnine di ricarica è la Lombardia, che ne conta 7.657. Al secondo posto si trova il Piemonte con 4.514 punti, seguito da Veneto (4.420), Lazio (4.351) ed Emilia-Romagna (3.966).

Eppure, nonostante questa penuria di centraline, il nostro Paese sarebbe già praticamente in regola con le normative Ue. Con buona pace dei tanti possessori di auto elettriche la cui ricerca del punto di ricarica si trasforma in una odissea.