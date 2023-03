Auto elettrica e digitale, Volkswagen investe 180 miliardi fino al 2027

Volkswagen accelera sulle vetture pulite

La casa automobilistica tedesca ha annunciatoche investirà 180 miliardi di euro tra il 2023 e il 2027. Più di due terzi , il 68%, delle risorse, andranno sull’elettrificazione e la digitalizzazione. In dettaglio, le risorse saranno utilizzate per la costruzione di fabbriche di celle di batterie e per la assicurarsi le materie prime necessarie per la fabbricazione delle batterie stesse.

Secondo le proiezioni di Volkswagen già nel 2025, un veicolo su cinque venduto in tutto il mondo sarà elettrico. In particolare rispetto al piano di investimenti, fino a 15 miliardi di euro saranno utilizzati per la fabbrica di batterie PowerCo.

Entro il 2030, secondo le srime della casa automobilistica, PowerCo realizzerà un giro d’affari annuo superiore ai 20 miliardi di euro. Intanto, proseguiranno gli investimenti nell’ultima generazione di motori a combustione.

Il 2022 si chiude con un bilancio molto positivo

Il gruppo di Wolfsburg ha chiuso l’esercizio con un utile in crescita del 22,5% a 2,65 miliardi, nonostante la felssione delle vendite (-6,8%) legata a doppio filo con i problemi di fornitura di microchip e componenti elettronici. La forte crescita dei guadagni è dovuta in parte all’aumento dei prezzi delle auto e dall’altra alla minore offerta di auto usate sul mercato.

D’altra parte, l’aumento dei costi delle materie prime ha messo sotto pressione il bilancio. Il rendimento è aumentato leggermente di 0,4 punti, raggiungendo il 3,6%, come ha riferito la società. Infine il fatturato della divisione principale del gruppo è lievitato dell’8,7%, raggiungendo i 73,8 miliardi di euro.