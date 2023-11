L'auto elettrica? Le aziende la comprano per il bilancio di sostenibilità

L’auto elettrica? Serve alle imprese solo per migliorare il bilancio di sostenibilità e presentarsi con una immagine migliore sul mercato. Se ancora ce ne fosse stato bisogno, arriva una ulteriore conferma che la gran parte delle auto a spina acquistate negli ultimi dodici mesi fanno capo ad aziende o società di noleggio. Ciò che però c’è di nuovo, nella recentissima indagine di AgitaLab, think tank specializzato nell’automotive, presentata a Roma, sono alcune delle opinioni degli addetti ai lavori. Per oltre metà dei quasi 250 intervistati, l’acquisto dell’auto elettrica “serve solo a dare all’azienda un’immagine green”, ma uno su quattro la ritiene “una cosa inutile che fa consumare di più”. Sempre il 50% delle persone afferma che “è giusto inserire queste auto in car policy, ma ognuno dovrebbe essere libero di scegliere”. Un quarto del campione dichiara inoltre che “l’auto elettrica non piace, e se non fosse imposta quasi nessuno le sceglierebbe”.

L’ipocrisia del green

Secondo il 52% del panel di operatori, “spesso siamo di fronte a greenwashing, ossia comunicare un’attenzione all’ambiente che nella sostanza non c’è”. Una sorta di “scelta obbligata, per compiacere i mercati finanziari (per il 20%) e/o per stare al passo con l’opinione dominante (30%)”. Solo il 38% le ritiene “una valida testimonianza di impegno a favore dell’ambiente” ed appena il 21% le giudica “efficaci per contrastare l’inquinamento”. E qui si torna al punto: già oggi, le aziende hanno l’obbligo di registrare in bilancio l’indice di sostenibilità. Soprattutto i clienti large, quindi le grandi multinazionali. E i noleggiatori immatricolano oltre la metà delle auto ibride plug-in da oltre 50mila euro di prezzo netto, destinate ai top manager delle imprese. O tutto il partito green si concentra nelle stanze dei bottoni delle multinazionali, o appunto le motivazioni sono altre.

Anche le ibride alla fine inquinano di più

Dalle interviste risulta poi che l’auto green, soprattutto ibrida, usata dai manager non abbatte l’inquinamento. Gli intervistati già possessori di un’auto elettrica rivelano infatti che le ricariche non sarebbero l’abitudine ma piuttosto l’eccezione, con la conseguenza che i chilometri percorsi a pila sono una minima porzione. La gran parte viene fatta col motore termico a consumi elevati, causa il peso in più delle batterie. Questo, unito ai serbatoi ridotti per lasciare spazio alle batterie stesse, comporta pure soste di rifornimento più frequenti di quanto abituati a fare con i turbodiesel.