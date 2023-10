Auto elettrica, Stellantis rileva il 20% della cinese Leapmotor

Stellantis intende investire circa 1,5 miliardi di euro per acquisire all’incirca il 20% del produttore cinese di auto elettriche Leapmotor, di cui Stellantis diventerà un azionista importante. L’accordo prevede anche la costituzione di Leapmotor International, una joint venture in quote 51-49 guidata da Stellantis, con i diritti esclusivi per l’esportazione e la vendita, nonchè la fabbricazione dei prodotti Leapmotor al di fuori della regione cinese.

Stellantis avrà due posti nel consiglio di amministrazione di Leapmotor e nominerà l’amministratore delegato della joint venture Leapmotor International.

“Grazie a questo investimento strategico andiamo a rafforzare un nostro punto debole nel modello di business e a beneficiare della competitività di Leapmotor in Cina e all’estero”. Così Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis, parlando dell’accordo per rilevare il 20% circa del produttore cinese di auto elettriche Leapmotor. ”Con il consolidamento delle start up di veicoli elettrici in Cina, diventa sempre più evidente che i segmenti mainstream in Cina saranno dominati da una cerchia di player di nuova generazione nel settore degli EV efficienti e agili, come Leapmotor”, ha continuato, sottolineando che “riteniamo che sia il momento giusto per assumere un ruolo di primo piano nel sostenere i piani di espansione globale di Leapmotor, uno dei nuovi operatori EV più interessanti sul mercato, con una mentalità imprenditoriale e tecnologica simile alla nostra”.

“Voglio ringraziare il signor Zhu Jiangming (fondatore di Leapmotor, ndr) e i team delle nostre grandi aziende, che con livelli eccezionali di leadership e collaborazione hanno reso possibile questa nuova opportunità di partnership preziosa per entrambi’, ha concluso Tavares.