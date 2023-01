Auto elettrica, Tavares (Stellantis): deve essere accessibile alla classe media

Auto elettrica deve essere accessibile alla classe media

“Una grande sfida, se non la più grande, che abbiamo nella road map dell’elettrificazione è mettere a punto una tecnologia che abbia costi accessibili per la classe media e per il grande pubblico”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, parlando da Las Vegas durante il Ces 2023. Se questo non sarà fatto, ha spiegato il numero uno del gruppo, “in pochi anni ci troveremo con prodotti che hanno costi molto superiori a quelli convenzionali” e questo si tradurrebbe in veicoli più cari per il consumatore finale, che non li potrebbe comprare, e questo “ci farebbe perdere il grande pubblico e il mercato si ridurrebbe in modo significativo”. Per evitare questo, “il settore automotive non ha altra scelta che assorbire tramite ulteriore produttività i costi collegati alla tecnologia“, ha detto Tavares, spiegando che “assorbire i costi addizionali dell’elettrificazione e tutelare l’accessibilità dei prodotti per il grande pubblico è la sfida principale dell’industria dell’auto”.

Sostegni economici dai governi europei

Stellantis sta lavorando per mitigare i costi del passaggio a un veicolo elettrico, ma sarebbe auspicabile che i governi europei sostenessero i consumatori finali con sussidi, anche se questo è difficile visto l’alto livello di indebitamento di vari Paesi, soprattutto nel sud Europa. “Noi possiamo fare il nostro lavoro e cerchiamo di farlo per cercare di mitigare il costo così da aiutare i consumatori senza mettere la società a rischio, anche quando questo significa fare scelte impopolari. Dobbiamo proteggere allo stesso tempo la redditività e rendere le auto elettriche accessibili”, ha aggiunto ancora Tavares, sottolineando che “mi piacerebbe vedere i governi europei sostenere i consumatori finali con sussidi che vadano direttamente nelle loro tasche, sarebbe una cosa positiva per il periodo di transizione che va da ora al 2030, ma sappiamo che i governi non saranno in grado di sostenere sussidi significativi a causa della questione del debito. Questo crea uno stallo”.