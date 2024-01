L'auto elettrica fa nuove vittime: Zf taglia mille posti

Quasi mille dipendenti a casa. Con il rischio che nei prossimi mesi i licenziamenti possano salire a 7 mila. L’ombra lunga degli effetti del passaggio all’auto elettrica rischia di generare un enorme blackout nelle aziende tedesche della componentistica. Con una economia già in frenata (vedi l’articolo di Verità e Affari) la Germania risulta colpita in uno dei comparti strategici per il Paese. E dopo Bosch e Continental che hanno annunciato nei mesi scorsi migliaia di tagli, ora è la volta di Zf il gigante mondiale della componentistica, terzo al mondo dopo la stessa Bosch e la giapponese Denso. La multinazionale ha comunicato ai sindacati ed alle autorità locali la decisione di chiudere entro due anni il grande impianto che produce ammortizzatori a causa “del progressivo passaggio delle Case automobilistiche all’elettrico e al costo delle materie prime”.

Trattative fallite

GIl gruppo Zf nei mesi scorsi aveva già annunciato l’intenzione di dismettere il sito ma contestualmente aveva fatto sapere ai sindacati che era stata aperta una trattativa per la cessione dell’impianto a potenziali acquirenti. L’azienda interessata, attiva nella rigenerazione proprio di componenti automobilistici, alla fine ha però ritirato la sua manifestazione d’interesse a causa delle prospettive “non sostenibili dal punto di vista economico”. A questo punto Zf ha optato per la chiusura definitiva, con il conseguente taglio di quasi 700 posti di lavoro. Ciò non significa però il disimpegno dal comparto ammortizzatori, spiega la multinazionale, ma lo spostamento, visto il calo della domanda ed al boom dei costi, in un Paese dalle condizioni più favorevoli. Un po’ quello che stanno facendo anche gli altri giganti della componentistica, alcuni dei quali aprono impianti in India e nella stessa Cina.

L’inizio di una valanga

Lo stop deciso dal maggior datore di lavoro di Eifort, città vicina a Bonn e Colonia, non è l’unico. Entro la fine dell’anno, la Zf ha intenzione di interrompere la produzione di sistemi sterzanti per veicoli commerciali nella fabbrica di Gelsenkirchen, sempre nel land della Renania Settentrionale-Vestfalia. Tra Eifort e Gelsenkirchen sono in gioco quasi mille posti di lavoro, ma c’è un altro stabilimento che sta generando forti preoccupazioni: si tratta della fabbrica di cambi di Saarbrücken. Qui i sindacalisti temono la cancellazione nei prossimi anni di oltre 7 mila posti di lavoro, più del 70% dei quasi 10 mila dipendenti.