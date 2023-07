Auto elettriche, Audi chiede di produrre sulla piattaforma cinese

Le auto elettriche Audi verranno prodotte su una piattaforma cinese. Lo rivela la Reuter e la notizia è clamorosa e dà l’idea del peso che ha assunto il Dragone nel contesto dell’industria dell’automotive. Proprio il gruppo Volkswagen, di cui il marchio Audi fa parte, è stato infatti il primo costruttore al mondo ad aver creato un pianale ultraflessibile, la Meb che ha sostituito i tre pianali di Polo, Golf e Passat e i modelli simili con i marchi Seat, Skoda e appunto Audi.

In particolare la casa tedesca sarebbe in trattativa con la Saic, (la Casa cinese che produce ed esporta in Europa più veicoli in assoluto) e i colloqui sarebbero già in fase avanzata. Pare che l’Audi sia interessata alla piattaforma Ev utilizzata per produrre le vetture elettriche premium.

Perché rivolgersi al Celeste impero?

La scelta di Audi di bussare ai cinesi sarebbe da imputare ai ritardi dei modelli attualmente in sviluppo. Come l’elettrica Audi Q6 e-tron, rallentata dai problemi di software che hanno interessato la divisione Cariad del Gruppo Volkswagen. E poi c’è la piattaforma Ssp, ideata per la futura generazione del modelli dell’Audi e delle altre marche della Volkswagen che è stata rinviata al 2029. Attualmente l’Audi utilizza la Meb per la vettura più piccola, la Q4 e-tron, la J1 della Porsche, la Q8 e-tron, mentre, per la Q6 e-tron prevista nel 2024, verrà impiegata la nuova Ppe (Premium Platform Electric) sviluppata in sinergia con la Porsche.

I punti di forza delle nuove piattaforme

Le Case, in un periodo di continue novità ed evoluzioni tecnologiche, devono sviluppare sempre nuovi modelli e produrre molto e rapidamente. E’ in questo contesto che hanno assunto sempre più importanza le piattaforme automobilistiche. In sostanza si tratta di basi su cui possono essere prodotte dozzine di auto diverse. Siamo insomma di fronte alla struttura su cui poi ogni produttore monterà l’auto con proprie caratteristiche e design. Ad esempio, modelli come Mazda 1, Volvo c3, Ford Focus sono prodotte su un’unica piattaforma.

Oggi le nuove piattaforme modulari offrono la possibilità di cambiare, oltre alle linee ed alla tecnologia, anche le misure stesse delle vetture. Di più. Con le basi modulari è possibile standardizzare parti strutturali, elementi di sostegno, ma anche dei moduli che compongono il pianale vero e proprio, e soprattutto di meccanica, motori, cambi, trasmissioni ed equipaggiamenti.

Il potere di chi produce piattaforme

La piattaforma modulare rende possibile alle Case di uniformare procedure e macchinari con un risparmio sui costi di produzione anche del 40%. E’ chiaro però che chi detiene la tecnologia più innovativa nell’ambito delle piattaforme ha una carta in più da giocare sul mercato. Sino ad oggi le principali Case mondiali studiavano in proprio le piattaforme. Che un colosso come Volkswagen, attraverso Audi, bussi ai cinesi, può non essere un buon segno.