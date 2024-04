Auto elettriche, Dongfeng in Italia ma per vetture ibride

La lista dei nomi del possibile secondo produttore di auto pronto a sbarcare nel nostro Paese si allunga. E questa volta l’ipotesi sembra concreta. Qian Xie, capo del business europeo di Donfeng ha infatti parlato esplicitamente di “trattative iniziali con l’esecutivo Meloni per produrre auto in Italia”. “I negoziati sono ancora in corso – ha spiegato all’agenzia Bloomberg, – e il governo si è impegnato a presentare nelle prossime settimane un ventaglio di ipotesi tra vari siti dove insediare un impianto produttivo”.

Meglio ibride visto il flop delle Bev

Il manager ha poi sottolineato un aspetto strategico che mostra quanti i cinesi, pur stravincendo nell’elettrico, siano attenti alle dinamiche di mercato che vede il flop di vendita di auto totalmente elettriche. “Dongfeng crede fortemente in un futuro elettrico – ha detto, – ma in Europa si dovrà puntare sulle auto ibride“. , Xie ha quindi spiegato che si sta pensando ad uno stabilimento con una capacità di oltre 100 mila veicoli l’anno. Le dichiarazioni di Xie seguono la recente firma di un accordo con la DR per avviare una partnership industriale per rilanciate il marchio inglese Tiger grazie a tre nuovi modelli progettati dall’azienda molisana e prodotti dalla Dongfeng in Cina. Dongfeng ha lanciato in questi giorni sul mercato italiano il suo marchio premium Voyah. Ma l’azienda cinese fornisce anche autovetture a un’altra italiana, la Cirelli.

Legame con Stellantis: vantaggio o svantaggio?

“L’Italia è uno dei mercati automobilistici più grandi d’Europa e per una Casa cinese avere una produzione locale significa poter rifornire tutti gli altri Paesi dell’area“, ha aggiunto Xie. -In Italia è possibile trarre vantaggio dalla forte eredità che il Paese ha nel settore automobilistico”. Dongfeng avrebbe poi anche una caratteristica in più, essendo già partner di Fiat in Cina e socio di minoranza di Stellantis. Occorre però capire se ciò può costituire un vantaggio o uno svantaggio. Da un lato infatti permetterebbe all’esecutivo di aprire ad un secondo produttore senza finire in guerra col gruppo franco.italiano. Dall’altro però darebbe l’opportunità al Ceo di Stellants Carlos Tavares, che vede come il fumo negli occhi lo sbarco di un secondo produttore in Italia, di rallentare le trattative tra il governo e la casa cinese “amica”.

Chery ufficializza l’intesa in Spagna

Cheery, un’altra azienda che era in lista per sbarcare in Italia ha invece ufficializzato l’accordo per produrre veicoli a Barcellona. L’intesa è stata annunciata dal ministro degli Affari e del Lavoro della Generalitat de Catalunya, Roger Torrent. L’intesa pone fine a diversi mesi di trattative con la Ev Motors del gruppo catalano Ebro, da poche settimane entrata nella piena responsabilità del progetto di rilancio e reindustrializzazione della fabbrica chiusa da Nissan nel 2021. Per ora, si sa che le due aziende creeranno una joint venture la cui maggioranza sarà nelle mani dei catalani: la nuova società produrrà veicoli elettrici per i marchi Omoda ed Ebro. La Chery potrebbe assemblare fino a 50 mila vetture l’anno e impiegare direttamente 300 dei 1.600 ex dipendenti Nissan.