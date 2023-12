Auto elettriche: ecco la reale autonomia di 22 modelli

E’ la domanda che si fanno tutti gli automobilisti che intendono passare all’auto a spina: qual è la reale autonomia della vettura che sto per comprare? Che il chilometraggio dichiarato dalla Casa sia, nella maggior parte dei casi, gonfiato rispetto alla realtà è cosa nota. Addirittura negli Usa la faccenda è finita sotto la lente delle autorità competenti con Tesla che è stata indagata per pubblicità ingannevole. Ma sino ad oggi si trattava di denunce fatte da singoli automobilisti che hanno riguardato singoli modelli. Ora invece arriva una inchiesta di Consumer Reports (rivista statunitense pubblicata dal 1936 da un’organizzazione senza scopo di lucro dedicata a test imparziali) che ha indagato in modo “scientifico” sulle autonomie reali di 22 auto elettriche, alcune delle quali vendute solo negli Usa ma molte altre presenti da noi.

I parametri del test

Gli esperti di Consumer Reports in sostanza sono saliti a bordo di ognuna delle auto certificando che la batteria era carica al 100% e ne sono discesi quando la lancetta segnava lo 0%. Il tragitto è stato compiuto per tutti ad una media di 110 chilometri orari e su uno stesso percorso non particolarmente impegnativo. La prova si è basata sulla certificazione dell’ente regolamentare (EPA) che non è legata alle differenze di risultato che possono scaturire da uno stile di guida personale. Consumer Report ci ha tenuto comunque a precisare che il test è avvenuto con i medesimi parametri e con velocità, percorso e stile di guida nella media. Di fronte a salite impegnative o guida sportiva o comunque con stile personale il dato si discosta certamente dai risultati dei test. E mai in positivo,

Tra esempi virtuosi e “maglie nere”

Ebbene, nella stragrande maggioranza dei casi tra autonomia dichiarata ed autonomia effettiva c’è una forte differenza. E se Mercedes ed Audi risultano in linea con le aspettative, la maglia nera va a Ford F-150 Lightning nella sua versione Extended Range. Di seguito ecco una tabella con tutti i risultati

Dicevamo della Ford, ebbene l’auto in questione si è fermata 80 chilometri prima dei 430 chilometri dichiarati dalla Casa. Ma in fondo alla classifica c’ anche la Tesla Model S. Per contro, come detto, vi sono state anche sorprese positive come nel caso della Mercedes EQE 350 che è andata oltre le aspettative di oltre 100 chilometri. Bene anche la Bmw iX M50 (+75 chilometri).

Le elettriche più vendute in Italia

Ed i modelli molto veduti in Europa ed in Italia? La 500 elettrica dichiara un’autonomia fino a 320 chilometri. In realtà, in condizioni reali, dai test delle principali riviste di settore risulta una percorrenza di poco più di 280 chilometri in uso misto (città-extraurbano). Per la seconda più venduta in Italia, la Renault Megane elettrica la differenza è di soli 30 chilometri in meno. La Dacia Spring invece ha una forbice negativa tra dichiarato ed effettivo maggiore: circa 50 chilometri.