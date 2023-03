Auto green, c'è il via libera finale. Sui biocarburanti l'Italia si aggrappa al 2026

Auto green, l’Italia continuerà a spingere sui biocarburanti

Ora è ufficiale: in Europa stop alla vendita di auto a benzina e diesel dal 2035. L’atto finale è stato il voto dei ministri dell’Energia Ue. Non è però un “puntare tutto” sull’auto elettrica come in un primo tempo proposto dalla Commissione europea, poiché il blocco dei 27 ha dato il via libera anche alla vendita di motori a combustione alimentati da e-fuels. Nessuno spazio invece per i biocarburanti, su cui spingeva, e continuerà a spingere, l’Italia.

Si dice soddisfatto il vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans che parla di “passo fondamentale verso la neutralità climatica entro il 2050 e parte fondamentale del Green Deal”. In realtà per Timmermans, paladino del pensiero dogmatico verde a Bruxelles, quella di oggi è una vittoria a metà visto il dietrofront compiuto all’ultimo istante, di fronte alla minaccia della Germania di far saltare l’intero pacchetto green se non fossero stati inseriti anche gli e-fuel.

L’Italia e il bicchiere mezzo pieno

Ed una vittoria a metà è anche per l’Italia, riuscita a fare minoranza di blocco con Berlino contro il “solo elettrico”, ma tradita poi sul filo di lana nella richiesta di inserire nel pacchetto green anche i biocarburanti. Così il ministro Pichetto Fratin, che al momento dell’ultima votazione si è astenuto, preferisce, anziché fare polemica, vedere il bicchiere mezzo pieno. “Siamo produttori di biocarburanti e abbiamo ottenuto il fatto che prima della verifica intermedia Ue del 2026 si possa aprire una discussione per provare che i biocarburanti – spiega il ministro che aggiunge: “Riteniamo che la neutralità tecnologica dei biocarburanti possa essere provata e credo che già nei prossimi mesi dovremo valutarla con delle prove scientifiche”.

E anche il ministro Urso dà appuntamento al 2026: “Solo grazie all’Italia è stato possibile riaprire nell’Ue un dialogo non ideologico sulla neutralità tecnologica. E la decisione di oggi porta con sé una certezza: il motore endotermico sopravvivrà, accanto a quello elettrico, anche dopo il 2035, elemento questo importante per programmare gli investimenti delle imprese”. “L’endotermico è il traino dell’intera filiera dell’ automotive italiano – aggiunge Urso – asse portante della nostra industria che ci rende leader del settore. Si tratta di una tecnologia che può utilizzare diverse tipologie di carburanti, tra cui il biocombustibile”.

