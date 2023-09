Auto green, la presidenza spagnola dell'Ue pronta a smontare Euro 7

Auto green, Spagna contro Euro 7

La controversa normativa Euro 7 sulle emissioni delle auto è sempre più in bilico. Dopo le forti critiche dell’industria automobilistica e la presa di posizione contraria di alcuni Paesi, Italia in testa, arriva la notizia che la presidenza spagnola dell’Unione europea starebbe lavorando ad una bozza di compromesso che attenua i limiti dei nuovi standard e soprattutto ne posticipa l’entrata in vigore (il passaggio a Euro 7 è attualmente fissato al 1° luglio 2025 per le vetture e al 2027 per i camion).

Perché le nuove regole non piacciono

La normativa approvata dalla Commissione prevede un ulteriore taglio delle emissioni inquinati con voci specifiche anche per quanto riguarda l’usura dei freni e degli pneumatici. I contrari alle nuove regole contestano il fatto che il passaggio da Euro 6 a Euro 7 comporta un miglioramento infinitesimale nelle emissioni, a fronte di enormi investimenti delle Case automobilistiche verso una tecnologia, quella diesel, destinata in breve tempo a sparire. Investimenti inutili, imposti per giunta proprio nel momento in cui le aziende europee stanno concentrando i propri sforzi sull’elettrico per arginare l’invasione cinese e di Tesla. Una posizione riassunta dalle parole di Luca De meo, presidente di Acea (l’associazione dei costruttori europei). “Su Euro 7 voglio essere chiaro – ha detto De Meo- -Le regole vanno completamente riviste, conservando comunque la nuova attenzione all’inquinamento che proviene da freni e pneumatici. Ma per i motori è assolutamente impossibile soddisfare i limiti Euro 7 entro il 2025 con regole che non sono state a oggi ancora definite. Non è possibile farlo. E l’Euro 6 final va benissimo”. Per l’Acea, con le attuali norme Euro 6/VI, l’Ue già dispone degli standard più completi e severi al mondo in materia di emissioni inquinanti (come NOx e particolato).

Italia capofila dei Paesi contrari

A fare proprie le preoccupazioni di una normativa inutile che potrebbe impattare sull’occupazione dell’industria dell’ automotive un fronte di Paesi che va dall’Italia, capofila della protesta, a Francia, Bulgaria, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia e Ungheria. Il vicepremier e ministro dei Trasporti Salvini ha bollato le regole della Commissione come “chiaramente sbagliate nei modi e nei tempi e nemmeno utili dal punto di vista ambientale”. Una presa di posizione, supportata da numeri, che ha appunto convinto la presidenza spagnola a correre ai ripari ed elaborare una bozza di compromesso.

Quanto peserebbe euro 7 su industria e consumatori

L’adozione di Euro 7 per la Commissione europea avrebbe un impatto risibile. Di diverso avviso le Case automobilistiche che basano la loro contrarietà su uno studio di Frontier Economics. Secondo lo studio i costi per veicolo dello standard Euro 7 sarebbero di 2.000 euro circa per quanto riguarda auto e furgoni con motore a combustione interna, e di quasi 12.000 euro per i camion e gli autobus diesel. Queste cifre sono da 4 a 10 volte superiori alle stime della Commissione nella sua valutazione d’impatto dell’Euro 7 (180-450 euro per auto e furgoni e 2.800 euro per camion e autobus). E queste stime comprendono solo i costi diretti di produzione, principalmente per le attrezzature e gli investimenti. Ma dato che questi costi impattano anche sui prezzi, è probabile che l’aumento dei listini a causa dell’Euro 7 sarà ancora più alto di queste stime.

In discussione tutto il pacchetto dell’auto green

Ma a Bruxelles si rafforza anche il gruppo di Paesi che mette in discussione l’intero pacchetto green dell’auto, a cominciare dal divieto di vendita di auto diesel e benzina dal 2035. Anche in questo caso è il presidente dei costruttori europei a spiegare la situazione. “Indietro non si torna, perché non conviene dal punto di vista del business. Abbiamo già investito decine e decine di miliardi sull’elettrico e altrettanti ne metteremo – spiega il manager. – Questo non vuol dire, però, che l’Unione Europea non debba ripensare alcuni paletti: per esempio, uno slittamento dal 2035 al 2040 permetterebbe di far crescere ancora il mercato delle elettriche e raggiungere prezzi di vendita più interessanti anche per i consumatori non ricchi. E se poi ci sarà un riconoscimento della neutralità tecnologica, ancora meglio”. Una analisi che sta, appunto, trovando spazio a Bruxelles dove l’ambientalismo ideologico che negli ultimi anni ha fatto il bello e cattivo tempo sembra segnare il passo. Una posizione di buonsenso, rafforzata anche dalla decisione inglese di posticipare di cinque anni proprio il passaggio all’elettrico.