Auto green, Meloni: "La partita sui biocarburanti non è persa"

Auto green, la Meloni ottimista sui biocarburanti

“La partita sui biocarburanti non è affatto persa. Le cose stanno andando bene, c’è un confronto. Ma rispetto al testo iniziale c’è una vittoria». Così la premier Giorgia Meloni al termine del Consiglio europeo di Bruxelles. «C’è stata una convergenza tra Italia e Germania per dire che non c’è solo l’elettrico», ha osservato la presidente del Consiglio.

La dichiarazione del premier arriva dopo una due giorni in cui, sul fronte dell’auto green, era emersa la volontà della Commissione europea di venire incontro alle richieste tedesche ma non a quelle italiane. In sostanza, nel testo sul divieto di vendita di auto diesel e benzina dal 2035 (bocciato in prima istanza dopo il no di Italia, Germania, Polonia, Bulgaria e Repubblica Ceca) , verrebbe inserita una deroga per l’e-fuel ma non, come chiede Roma, anche per i biocarburanti. La partita sembrava chiusa con la sconfitta dell’Italia ma ora le parole del premier riaprono la questione.

La Germania soddisfatta

Resta il fatto che l’intesa con Berlino è praticamente raggiunta, anche se ufficialmente non si può dire. “So che il giornalismo fa parte anche dell’intrattenimento, e che non vi piace vederci trovare un accordo, ma troveremo l’intesa con l’Ue sugli e-fuels – ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz al termine dell’Eurosummit. Stessa lunghezza d’onda quella del ministro tedesco dell’Economia Robert Habeck che “si aspetta un accordo con la Commissione Ue”.

La proposta di Berlino, scrive la stampa tedesca per la Commissione coprirebbe tutte le questioni sostanziali e legali. L’obiettivo, viene ribadito, è non ostacolare anche dopo il 2035 l’omologazione di veicoli di nuova immatricolazione con motori a combustione interna alimentati esclusivamente con carburanti sintetici.