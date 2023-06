In autostrada a 110 all’ora per ubbidire all’Unione europea

In autostrada a 110 chilometri all’ora o addirittura a 100. Mentre da settimane si dibatte sull’ipotesi di alzare i limiti di velocità a 150 all’ora è stato approvato un decreto legge in senso contrario che concede alle Regioni la possibilità di ridurre i limiti di velocità sulle strade extraurbane, autostrade comprese. Il motivo è abbassare i livelli di inquinamento nei tratti in cui le vie di comunicazione passano vicino alle città, evitando così anche eventuali multe da parte dell’Ue e nuovi deferimenti alla Corte di giustizia europea.

Vicino alle città si rallenta

La nuova norma è contenuta nel decreto legge numero 69 in vigore dal 14 giugno 2023 ed è stata pensata per “limitare le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell’aria limitatamente ai tratti stradali che attraversano centri abitati ovvero che sono ubicati in prossimità degli stessi.” Tutto ciò significa che vicino e attorno alle città con una pessima qualità dell’aria cle Regioni potranno imporre una velocità massima più bassa rispetto a quanto già previsto su autostrade, superstrade e tangenziali.

Il decreto in questione riguarda le disposizioni urgenti per ottemperare agli obblighi imposti dall’Unione europea, mai rispettati dal nostro Paese, oggetto di procedure di infrazione e di possibili multe da Bruxelles.

Cosa accade all’estero

In altre nazioni europee la riduzione dei limiti di velocità attorno alle città è una regola diffusa da anni. In alcuni tratti di autostrada in Austria dal 2007 il limite viene abbassato da 130 a 100 chilometri all’ora in caso di elevati livelli di inquinamento dell’aria. Chi supera questi limiti rischia multe ancora più salate rispetto agli altri tratti stradali. Il governo olandese ha deciso norme anti inquinamento molto severe: dal 2020 il limite di velocità in autostrada è 100 all’ora che scende ad 80 all’ora nei tratti vicini alle città e nelle tangenziali. Anche la Svizzera ha leggi simili al riguardo. Mentre in Gran Bretagna sulle autostrade attorno alle città il limite (per ora sperimentale) è di 70 miglia ovvero 122 chilometri all’ ora.

Il rapporto velocità/inquinamento

Proprio in Gran Bretagna i primi dati indicano, in presenza di un calo della velocità media, una riduzione degli inquinanti del 17%. In realtà c’è divisione sulla correlazione meno velocità equivale a meno inquinamento. Vi sono studi che dimostrano l’esatto contrario ed in ogni caso sembrerebbe che i miglioramenti per la qualità dell’aria siano marginali mentre, imponendo velocità inferiori, si arrivi al paradosso di anche aumentare la congestione del traffico e dunque provocare più inquinamento. Sta di fatto che i governi Ue hanno preso la strada del contenimento dei limiti.

Lumache anche in città

Da luglio Bologna sarà la prima grande città italiana a introdurre un limite generalizzato di 30 chilometri all’ora. Una scelta che il sindaco del capoluogo emiliano auspica abbia un seguito in tutto il territorio nazionale. E’ prevista una fase di transizione, da luglio a gennaio del 2024. Scatteranno quindi le sanzioni per chi supererà il limite. Nel frattempo il Comune sta installando 500 segnali verticali e 300 grandi bolli sull’asfalto (con un investimento complessivo di 24 milioni di euro) e organizzando anche corsi per spiegare ai cittadini quello che viene definito un “cambiamento di cultura”. Altre città si sono già dette favorevoli ai 30 all’ora ma devono fare i conti con una popolazione contraria alla normativa.