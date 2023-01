Auto, Renault pronta a cedere una quota di Nissan

Il nuovo accordo tra Renault e Nissan

Renault e Nissan mantengono una partecipazione azionaria incrociata del 15% mentre la casa automobilistica francese trasferirà l’ulteriore 28,4% che detiene nella gruppo nipponico in un trust a cui darà incarico di cedere la quota, i cui diritti di voto verranno nel frattempo “neutralizzati. Sono questi i termini del nuovo accordo – raggiunto dopo due mesi di trattative – che nelle sostanza porterà alla riduzione della quota di Renault in Nissan e verso una governance e un azionariato incrociato equilibrato che dovrebbe favorire le efficienze operative.

La cessione della quota avverrà “se commercialmente ragionevole per Renault in un processo coordinato e ordinato ma senza l’obbligo di vendere entro un pre-determinato periodo di tempo”. Resta ovviamente da attendere il via libera dei consiglio di amministrazione ma l’obiettivo comune – si legge nella nota – è quello di rafforzare i legami dell’alleanza e massimizzare la creazione di valore per tutti con un approccio ricaricando la partnership con progetti operativi ad alta creazione di valore… attraverso progetti chiave in America Latina, India ed Europa che si svilupperanno lungo tre dimensioni: mercati, veicoli e tecnologie”.

Prima intesa nel 1999

Si precisa inoltre che le partecipazioni incrociate del 15% che ne risulteranno saranno soggette a obblighi di “lock-up” e “standstill” e rappresenteranno un tetto all’esercizio dei diritti di voto. Da ricordare che l’intesa tra i due costruttori risale al 1999, quando Nissan era in grande difficoltà e Renault rilevò il 43% del capitale azionario e che all’alleanza si è poi aggiunta anche Mitsubishi, dopo che nel 2016 Nissan aveva acquisito una partecipazione del 34%. La stampa giapponese è convinta che le modifiche potrebbero essere approvate da Nissan nel cda londinese del 6 febbraio.