Auto, riparte l'ecobonus ma si aspetta un incentivo più generoso

Riparte oggi l’ecobonus e riprendono il via le prenotazioni per l’incentivo destinato alle vetture non inquinanti. Si tratta dell’ecobonus già in vigore nel 2023. Il sito destinato al bonus è stato aggiornato con i nuovi fondi disponibili. Si tratta di oltre 194 milioni di euro per le elettriche pure, circa 232 milioni per le vetture con emissioni comprese tra 21 e 60 gr/km di CO2 e altri 120 milioni per le auto che emettono tra 61 e 135 grammi al chilometro.

L’entità del contributo dipende dal tipo di veicolo che si acquista: per le auto elettriche il bonus statale è di 3mila euro, che diventano 5mila con rottamazione di un’automobile con classe di emissione inferiore a Euro 5 (intestato da almeno un anno all’acquirente di quella nuova o ad un suo familiare convivente).

Per le vetture con emissioni fra 21 e 60 g/km, le ibride plug-in, ricaricabili alla spina, l’incentivo statale è invece di 2mila euro senza rottamazione e di 4mila euro con rottamazione. Mentre per le vetture con emissioni di CO2 fra 61 e 135 g/km, cioè ibride e termiche, il bonus è di 2mila euro con rottamazione.