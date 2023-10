Auto, s'allarga lo sciopero in Usa ma risparmia Stellantis

Si allarga lo sciopero del settore automobilistico negli Stati Uniti con altri 7.000 lavoratori che incrociano le braccia. L’agitazione iniziata il 15 settembre, dopo la rottura delle trattative tra Ford, General Motors e Stellantis, ora coinvolge 25 mila lavoratori. La nuova raffica di scioperi, fa sapere però Shawn Fain, leader del sindacato unico del settore Uaw, non riguarda però Stellantis “grazie ai significativi passi avanti nelle trattative per il rinnovo del contratto”. Una settimana fa, lo sciopero era stato allargato a 38 impianti di Gm e Stellantis. In quell’occasione, a essere risparmiata dall’allargamento dello sciopero era stata Ford, grazie ai progressi nelle trattative.

Le richieste del sindacato

I sindacati chiedono alle “big three” dell’auto Usa che parte dei guadagni vengano divisi con i lavoratori. E dunque si proceda ad un aumento salariale del 40% in quattro anni, così da poter adeguare gli stipendi sull’aumento dell’inflazione. Il pacchetto di richieste prevede anche aumenti delle pensioni; turni meno lunghi. Inoltre si chiede la reintegrazione di alcuni diritti persi durante gli anni della grande crisi delle industrie automobilistiche del 2007-2009, quando anche i sindacati fecero un passo indietro su alcune concessioni per permettere agli impianti di rimanere aperti. Oggi la situazione è cambiata. “Profitti record equivalgono a contratti record”, ha affermato il presidente di Uaw Fain. I guadagni delle case automobilistiche si sono aggirati attorno ai 21 miliardi di dollari nei primi sei mesi del 2023 e 250 miliardi di dollari negli ultimi dieci anni.

La risposta delle aziende

Le aziende considerano irrealistiche le richieste sindacali alla luce della situazione attuale che costringe le Case ad affrontare astronomici investimenti per il passaggio all’auto elettrica. Inoltre l’invasione delle vetture cinesi costringe i produttori a tenere i prezzi più bassi limando gli introiti. L’offerta è dunque di adeguamenti degli stipendi attorno al 10% con Stellantis che ora è arrivata sino al 20%..