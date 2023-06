Auto, sorpasso storico: la Cina ne esporta più del Giappone

Il mercato dell’auto, dopo il crollo avvenuto nel corso del 2020, continua la sua rincorsa per tornare ai volumi pre Covid, con l’attesa di raggiungere volumi per 90 milioni di veicoli nel 2025. La ripresa è trainata dalla Cina, che non ha subito la crisi del 2020, e che è ormai diventata il più grande mercato dell’automotive a livello globale. Non solo: il Dragone nel 2023 si aggiudica la palma di più grande esportatore di auto, superando anche il Giappone. In ogni caso nei prossimi anni ci sarà una nuova mappa dei brand auto con l’ingresso di nuove Case, grazie alle nuove tecnologie come l’elettrico che rimettono in gioco la percezione di vecchi brand legati a motorizzazioni differenti. Lo rivela il “global automotive outlook 2023 di Alixpartner, società di consulenza internazionale.

L’elettrico cresce, l’endotermico tiene

In dettaglio la ripresa del mercato globale dell’auto sarà del +5% nel 2023, con 83 milioni di veicoli (+4 milioni rispetto al 2022), grazie al miglioramento delle forniture, inclusi i semiconduttori. Dal 2025 è prevista una crescita moderata della domanda (+3% medio annuo fino al 2027). Ci sarà un aumento dei veicoli elettrici ed ibridi che sosterranno il mercato complessivo, mentre i veicoli a combustione diminuiranno ma solo del del 3% annuo. L’Europa avrà una ripresa più contenuta.

La vittoria del Dragone sull’Europa

La Cina diventa il primo mercato mondiale dell’auto con 24,9 milioni di veicoli nel 2023, in crescita costante fino a 29,1 milioni di veicoli nel 2027 (+4% annuo). Per quanto riguarda l’export, Pechino supererà il Giappone, con un aumento dell’80% rispetto al primo trimestre del 2022. Per la prima volta nella storia dell’auto, oltre il 50% del mercato interno sarà coperto da marchi cinesi (35% nel 2020). A lungo termine, l’Europa si attesterà intorno a 17,4 milioni di veicoli nel 2027, il 16% sotto le vendite del 2019.

La difficile transizione

Nel corso degli ultimi 12 mesi, la diminuzione della redditività e la necessità di nuovi investimenti legati alla transizione verso il motore elettrico hanno causato un aumento del debito del 27% (+30 miliardi di dollari) tra i fornitori e una riduzione del livello di copertura del debito (interest coverage ratio) da 8,2 a 6,7.

Gli investimenti per la transizione elettrica – spiega ancora il dossier – aumentano a 616 miliardi di dollari nel periodo 2023-2027 (+17%), di cui l’80% (73 miliardi) in batterie. Nel frattempo le materie prime si sono ridotte, ma con un costo dell’ 87% superiore a quello del 2020. Inoltre, per i prossimi anni, i volumi medi di Bev prodotti rimarranno sotto a quelli dei veicoli con motore a combustione, limitando la capacità di assorbire gli investimenti e i costi fissi.

Le previsioni per l’immatricolazione di veicoli in Italia nel 2023 indicano un aumento del 12% di nuove auto a quota 1,7 milioni.. Questa crescita, spiega Alixpartner, è influenzata dal crollo degli ordini degli anni passati.