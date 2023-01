Le auto tedesche in fuga dalla Cina: dove guardano Bmw, Mercedes e Vw

Non si ferma la fuga delle auto tedesche dalla Cina. Le interruzioni dovute alla pandemia e una guerra in Ucraina che non vede sbocchi, stanno spingendo le aziende tedesche a deglobalizzare gli impianti , guardando all’Ue e all’Ovest. Dando anche alle nazioni vicine una possibilità di recuperare quote di mercato che si erano spostate in Asia. Lo sottolinea un nuovo rapporto della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo citato da Bloomberg.

A dicembre Mercedes ha, invece, comunicato di voler costruire una fabbrica di furgoni elettrici accanto a quella di batterie a Jawor, in Polonia. Anche Volkswagen, con lo scoppio della guerra in Ucraina ha iniziato a guardarsi attorno, soprattutto con riferimento alle materie prime per le batterie, cruciali nella strategia di elettrificazione del marchio.

L’azienda di Wolfsburg, temendo possibili imbuti simili a quello dei semiconduttori, ha iniziato a stringere accordi coi colossi minerari canadesi e ha aperto un proprio laboratorio di batterie a Chattanooga, nel Tennessee.

Il fattore Covid

La recrudescenza di queste settimane del virus in Cina non fa che velocizzare i piani di fuga, tenendo conto che proprio Whuan, cuore del contagio e in quasi perenne quarantena, è la capitale dell’auto cinese. Nella sua provincia sono impiegati migliaia di dipendenti che lavorano per il colosso locale Dongfeng Motor che produce vetture per marchi come Renault, Honda, General Motors, e il Gruppo Psa.