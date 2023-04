Auto usate, dopo il crollo di fine 2022 ora i prezzi tengono

I prezzi delle auto usate frenano la caduta. Dopo il calo record degli ultimi mesi dello scorso anno, nel primo trimestre del 2023 le quotazioni in Europa si sono infatti mantenute sostanzialmente stabili. Lo certifica Auto1 group price index, piattaforma automotive digitale per l’acquisto e la vendita di auto usate online, che ha pubblicato il nuovo indice dell’evoluzione mensile dei prezzi all’ingrosso delle auto usate in tutta Europa sulla base di circa 3,6 milioni di transazioni di auto usate.

“I prezzi delle auto usate sono aumentati nel corso dello scorso anno – ha commentato Francesco Rocchi, director sales & remarketing Italia di Auto1 Group – prima di subire un improvviso crollo nel quarto trimestre del 2022. Ci aspettavamo un calo graduale e lento dei prezzi, invece abbiamo assistito a una diminuzione improvvisa e repentina. L’aumento dei prezzi delle auto usate di oltre un anno è stato praticamente riassorbito nel giro di poche settimane. Nel primo trimestre del 2023, osserviamo invece un contesto più stabile, con prezzi in leggero aumento dell’1% da gennaio a marzo”.

I prezzi delle auto usate sono aumentati per tutto il 2021 e il 2022 a causa di diversi fattori chiave, come la pandemia di Covid-19, la scarsità di semiconduttori e quindi la carenza e i lunghi tempi di consegna delle auto nuove, oltre a una generale influenza dell’inflazione. Ora che la situazione si è stabilizzata la “bolla” dell’usato si è sgonfiata ed il mercato è tornato su livelli in linea con la situazione pre-pandemia.

La vendita di auto attraverso internet è in continua crescita. Nel 2022 il solo Auto1 Group ha venduto quasi 650 mila auto tramite i propri siti web e le proprie app.