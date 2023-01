Automobili, dal 10 gennaio riaprono gli Ecobonus: per chi vuole cambiare ci sono 630 milioni di euro

Auto, riaprono gli Ecobonus

Con il nuovo anno ripartono gli Ecobonus per le automobili. Tornano infatti disponibili 630 milioni di euro per acquistare veicoli non inquinanti di categoria M1 (autoveicoli), L1e-L7e (motocicli e ciclomotori) e N1 e N2 (veicoli commerciali). A spiegarlo è il ministero delle Imprese e del Made in Italy, che illustra le novità per il nuovo anno in una nota.

L’ammontare delle risorse disponibili sono ancora un’eredità del precedente governo. Gli stanziamenti, infatti, sono stati previsti dal dpcm dello scorso aprile e dalla legge di bilancio del 2021.

Come sono divise le risorse

La gran parte dei fondi sono destinati all’acquisto di automobili. A quelle con emissioni tra 0 e 20 grammi di CO2 emesse per chilometro, le elettriche, sono destinati 190 milioni di euro. Più fondi, 235 milioni di euro, sono destinati alle automobili ibride plug-in, che hanno emissioni comprese tra 21 e 60 grammi di anidride carbonica per chilometro. 150 milioni saranno infine destinati a veicoli con emissioni comprese nella fascia 61-135 grammi di anidride carbonica per chilometro (a basse emissioni).

Per motocicli e ciclomotori la fetta è molto più ridotta: 35 milioni per i veicoli elettrici, mentre solo 5 milioni sono destinati all’acquisto di veicoli non elettrici. Per i veicoli commerciali il piatto è povero: 15 milioni di euro e destinati solo a veicoli elettrici. I concessionari potranno inserire le prenotazioni sulla piattaforma ecobonus.mise.gov.it solo a partire dalle ore 10 di lunedì 10 gennaio.