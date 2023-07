Deserti i bandi per le centraline, vendite flop: l’auto a spina è in blackout

Ennesimo blackout per il programma di elettrificazione delle strade italiane. Mentre è ormai evidente lo slittamento del bando legato alla terza tranche del Pnrr, è finita con un mezzo flop anche la gara di maggio, relativa alle colonnine nelle città e lungo le superstrade. E’ stato lo stesso Mase (il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), attraverso una nota informativa, a rendere noto il fallimento del capitolo relativo alle ricariche nelle strade extraurbane, rete necessaria e fondamentale per dare ossigeno ad un mercato delle auto elettriche che per ora, nella maggior parte dei casi, è relegato al territorio cittadino. Risultato un po’ migliore per il capitolo delle colonnine in città ma le poco meno di 5mila spine a cui è stato dato il via libera non sono che una goccia d’acqua nel deserto, considerando le decine di migliaia di punti di ricarica già attivi in altri Paesi europei.

Verso un nuovo bando

Scorrendo la nota del Mase si scopre che per la parte relativa alle città sono state presentate 4.718 domande per un importo di 70 milioni di euro. Secondo il ministero dell’Ambiente, si tratta di un risultato “particolarmente positivo, in quanto l’obiettivo di questo primo bando era fissato a quattromila colonnine”. Il problema emerge invece nel capitolo superstrade dove sono arrivate non solo poche proposte ma tutte senza i requisiti richiesti. Il comunicato del Mase è lapidario: “In merito all’avviso per le ricariche sulle superstrade, non è stato possibile selezionare progetti, in quanto le poche proposte progettuali presentate non avevano i requisiti di ammissibilità alla misura”. Visto il flop il ministo ha deciso di avviare una indagine tra gli operatori che hanno disertato il bando per capirne le motivazioni e quindi procedere ad una definizione migliorativa dell’offerta.

Un flop annunciato

Il risultato negativo non è una sorpresa per le associazioni di settore. Da mesi infatti Motus-E, la prima associazione italiana che raggruppa tutta la filiera della mobilità elettrica, avverte del rischio di vanificare l’occasione legata ai fondi europei a causa di criticità tecniche, tempistiche incompatibili con i processi autorizzativi, poca chiarezza delle definizioni dei decreti o eccessiva ampiezza degli ambiti di gara.

Le nuove gare

Il Mase intanto è pronto anche all’avvio di ulteriori procedure di selezione con l’obiettivo di creare 21 mila centri di ricarica entro la metà del 2026. Bandi legati però alla terza tranche del Pnrr e che come detto, con tutta probabilità finiranno per slittare alla primavera 2024. In ballo ci sono 713 milioni di euro – in grado di mettere in moto investimenti superiori ai 2 miliardi di euro – che l’Italia rischia di perdere per sempre. Fondi che soprattutto dovrebbero dare la spinta ad un mercato delle auto elettriche che in Italia langue proprio per la mancanza di una sufficiente rete di colonnine di ricarica.

I numeri ed i motivi del mancato decollo

Anche a giugno le immatricolazioni di auto elettriche crescono ma in misura enormemente inferiore agli altri grandi Paesi europei. Lo scorso mese sono state immatricolate infatti 6.156 auto full electric (un risicato +3% rispetto allo stesso mese del 2022), con il primo semestre che si è chiuso a 32.684 unità. Anche in termini di quota di mercato la lentezza della crescita resta evidente. Nei primi 6 mesi dell’anno è infatti passata dal 3,6% al 3,9%. “Di fronte a questi numeri è indispensabile aprire una riflessione seria e condivisa sulla modifica degli attuali strumenti incentivanti, che evidentemente non sono in grado di supportare il mercato delle auto elettriche come avviene negli altri Paesi competitor dell’Italia”, ha dichiarato il segretario generale di Motus-E, Francesco Naso.

In Germania il parco circolante elettrico ha superato la quota 1 milione di veicoli, con una quota di mercato per le BEV superiore al 15% ma situazioni analoghe si possono trovare anche in Francia e Regno Unito. In Italia, spiega Motus-E, permane invece un clima di sfiducia nei confronti dell’auto elettrica da parte dei consumatori a causa dei prezzi superiori a modelli analoghi con motori tradizionali, preoccupazioni legate all’autonomia dei veicoli e scarsità di punti di ricarica.