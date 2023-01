Batterie per le auto elettriche: accordo tra Stellantis e il gigante finlandese Terrafame

Batterie per le auto elettriche, accordo Stellantis-Terrafame

Stellantis e Terrafame hanno firmato un accordo per la fornitura di solfato di nichel per la produzione delle batterie per i veicoli elettrici . A partire dal 2025 la finlandese Terrafame fornirà a Stellantis il solfato di nichel. L’accordo quinquennale rientra nella strategia di elettrificazione di Stellantis, che consentirà di coprire una significativa parte del fabbisogno di nichel sostenibile.

“Questo accordo fa parte della strategia di approvvigionamento di materie prime essenziali per soddisfare le nostre esigenze la produzione dei pacchi batteria per i veicoli elettrici – ha affermato Carlos Tavares, Ceo di Stellantis. – Continuiamo a costruire una nuova value chain globale insieme a partner di prima categoria, per portare avanti il nostro impegno con l’obiettivo di azzerare le emissioni nette entro il 2038, in anticipo rispetto alla concorrenza”.

Gli obiettivi di Stellantis

Nell’ambito del piano strategico Dare Forward 2030, Stellantis ha annunciato l’obiettivo di raggiungere entro il 2030 il 100% del mix di vendite con autovetture elettriche a batteria in Europa e il 50% con autovetture e veicoli commerciali leggeri negli Stati Uniti. Il gruppo prevede di investire oltre 30 miliardi di euro entro il 2025 nell’elettrificazione e nello sviluppo software e punta ad essere il 30% più efficiente rispetto alla media del settore nel rapporto tra la spesa totale di R&S e Capex rispetto ai ricavi.

Terrafame in Finlandia gestisce uno dei più grandi impianti chimici per batterie Ev del mondo. Con un processo di produzione integrato che parte dalla sua miniera e termina con i componenti chimici per batterie in un unico sito industriale, la produzione di Terrafame è completamente tracciabile. Inoltre, grazie all’esclusiva tecnologia di produzione, le emissioni di carbonio del solfato di nichel prodotto da

Terrafame sono tra le più ridotte del settore.