Battery swapping, l'intesa tra le cinesi Geely e Nio fa tremare l'Europa

Una intesa che fa tremare l’Europa. Geely, colosso cinese dell’auto e proprietaria di numerosi marchi automobilistici anche europei come Volvo, Polestar o Lotus, ha firmato un accordo per avviare una partnership strategica con la connazionale Nio nel campo del battery swapping, ovvero la sostituzione “al volo” degli accumulatori scarichi delle auto elettriche. Nio viene spesso considerata la “Tesla d’oriente” per la qualità e la tecnologia innovativa dei suoi prodotti.

La collaborazione riguarderà gli standard delle batterie, la tecnologia per la loro sostituzione rapida, l’espansione della rete di stazioni, lo sviluppo dell’intero modello industriale e la gestione dei dispositivi di accumulo. L’obiettivo delle due aziende è promuovere e accelerare lo sviluppo di una tecnologia per auto e veicoli commerciali che ritengono tra le più innovative per velocizzare la ricarica delle Bev e migliorare l’adozione della mobilità elettrica.

Fare il pieno in 3 minuti

La tecnologia di sostituzione delle batterie di Nio consente ai proprietari di recarsi presso una delle stazioni “power swap” per scambiare le batterie esauste con nuove. Questo processo richiede solo 3 minuti, offrendo un’alternativa conveniente alla ricarica tradizionale, che richiede tempo per la ricarica presso le stazioni di ricarica.

Auto a prezzi bassi con l’Europa nel mirino