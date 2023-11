Battuta all'asta a 50 milioni. La Ferrari più costosa di sempre è una 250 GTO

Ferrari, una 250 GTO venduta all’asta per 50 milioni

La Ferrari batte un altro record. Ma non in pista. A New York, ad un’asta di Sotheby’s, una Ferrari 250 GTO del 1962, ha raggiunto la quotazione di 51,7 milioni di dollari, ovvero quasi 48,3 milioni di euro al cambio attuale. In realtà la stima d’asta era di 60 milioni di dollari, ma si tratta comunque del prezzo più alto mai raggiunto per una vettura del Cavallino rampante. Il precedente record era stato di 48,4 milioni di dollari stabilito sempre in un’asta di Sotheby’s nel 2018 con un’altra Ferrari 250 GTO. Nonostante queste cifre da capogiro la Ferrari non detiene il primato di vettura più costosa al mondo: sul gradino più alto del podio c’è infatti la Merceds 300 Slr Uhlenhaut Coupé passata di mano nel 2022 per 135 milioni di euro.

Perché questa Ferrari vale una fortuna

Ricordiamo che tutte le Ferrari 250 GTO sono eccezionali, ma quella appena venduta è particolarmente importante in quanto è stata l’unica Tipo 1962 a essere stata utilizzata dalla squadra corse della Casa. La macchina, numero di telaio 3765, ottenne un primo posto di classe alla 1000 chilometri del Nürburgring del 1962. Tuttavia, non riuscì a completare la 24 Ore di Le Mans di quell’anno a causa di problemi di surriscaldamento. Il motore era originariamente un V12 da 4,0 litri e circa 390 CV che faceva dell’auto l’unica GTO da corsa della Scuderia a montarlo. Dopo Le Mans, però, la fabbrica lo sostituì con un’unità standard da 3,0 litri. Un privato aveva quindi acquistato l’auto rinnovata per riportarla in gara nel 1963.

Dopo vari passaggi, questa 250 GTO era arrivata negli Stati Uniti, dove l’attuale proprietario l’aveva acquistata nel 1985. Da quel momento la vettura è stata utilizzata per corse d’epoca e nel circuito delle mostre d’auto di alto livello, ottenendo, tra le altre cose, la vittoria come Best of show al Concorso d’Eleganza di Amelia Island del 2011.