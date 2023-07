Benzina, ora i distributori devono esporre anche il "prezzo medio"

Cambiano le regole alla pompa di benzina. I distributori dovranno indicare il prezzo medio

Una luce nella giungla dei prezzi dei carburanti. Dal 1 agosto scatta infatti l’obbligo per i gestori delle stazioni di servizio di esporre, oltre al prezzo alla pompa, anche il prezzo medio praticato nel territorio di riferimento (la regione o lo Stato a seconda della tipologia di impianto) per tutte le tipologie di carburante in vendita.

La comunicazione obbligatoria al Ministero

Per stabilire quale sia il prezzo medio da esporre i gestori devono comunicare al Ministero i listini di vendita al pubblico per ogni tipologia di carburante venduto. La comunicazione dovrà avvenire all’apertura dell’impianto. Anche le variazioni di prezzo dovranno essere comunicate preventivamente o contestualmente all’applicazione. Le regole valgono sia per la modalità self-service che servito. Il prezzo medio sarà calcolato su base regionale per gli impianti situati fuori dalla rete autostradale. Mentre per gli impianti in autostrada andrà esposta la quotazione nazionale elaborata dal Ministero.

Cartellone esposto in modo evidente

Il cartellone con le informazioni deve essere esposto in modo visibile all’interno dell’area di rifornimento e deve riportare i rispettivi prezzi medi relativi alle tipologie di carburanti disponibili nel punto vendita, garantendone l’aggiornamento con frequenza giornaliera.

In caso di violazione, è prevista una sanzione da 200 euro a 2.000 euro, per il giorno in cui la violazione è avvenuta. Qualora la violazione degli obblighi di comunicazione sia recidiva per almeno 4 volte, anche non consecutive, nell’arco di 60 giorni, può essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo da 1 a 30 giorni.