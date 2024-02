Biden lancia l'allarme: "Il cinesi ci spiano con le auto elettriche"

I cinesi potrebbero spiare l’Occidente attraverso il “cavallo di Troia” delle auto elettriche. Non è la trama di un film di fantascienza ma il reale timore della Casa Bianca. L’amministrazione Biden ha infatti affidato al Dipartimento del commercio un’indagine sulle auto cinesi per valutare se le vetture, in particolare quelle con una sofisticata tecnologia di connettività, rappresentino un rischio per la sicurezza nazionale.

L’iniziativa è stata annunciata dallo stesso presidente americano con un comunicato dai toni fortemente preoccupati sugli effetti dell’ascesa dell’industria automobilistica cinese a livello globale. “La Cina è determinata a dominare il futuro del mercato automobilistico – scrive Washington, – anche utilizzando pratiche sleali. Con le sue politiche i cinesi potrebbero inondare il nostro mercato con i loro veicoli, mettendo a rischio non solo l’industria Usa ma la nostra stessa sicurezza nazionale. Non lascerò che ciò accada durante il mio mandato”.

Il grande orecchio di Pechino viaggia in auto

La Casa Bianca punta l’indice sui rischi legati ai sistemi di connettività: “La maggior parte delle auto sono connesse – spiega il comunicato, – e dunque sono come smartphone su ruote. Queste auto sono collegate ai nostri telefoni, ai sistemi di navigazione, alle infrastrutture critiche e alle aziende che le hanno prodotte. I veicoli connessi provenienti dalla Cina potrebbero raccogliere dati sensibili sui nostri cittadini e sulle nostre infrastrutture e inviarli alla Repubblica popolare cinese. Questi veicoli potrebbero essere accessibili o disabilitati da remoto”.

Possibili restrizioni commerciali a Pechino

Biden torna poi sulla situazione dei rapporti commerciali tra Usa e Pechino. “La Cina impone restrizioni alle auto americane e ad altre Case straniere che operano in Cina – recita ancora la nota. – Perché dunque i veicoli connessi provenienti dalla Cina dovrebbero essere autorizzati a circolare nel nostro paese senza garanzie?” “L’indagine – conclude il comunicato presidenziale – intende evitare che le auto sulle strade degli Stati Uniti provenienti da Paesi che destano preoccupazione come la Cina non compromettano la nostra sicurezza nazionale.

Con questa e altre azioni, faremo in modo che il futuro dell’industria automobilistica americana venga salvaguardata, come pure il futuro dei lavoratori americani”. La Casa Bianca fa intendere dunque che l’indagine potrebbe sfociare in possibili restrizioni commerciali quali dazi o specifiche barriere doganali. Una ipotesi presa in considerazione anche dall’Unione europea che ha avviato da mesi una inchiesta anti-dumping sulle auto elettriche cinesi.