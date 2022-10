Bmw non produrrà più mini elettriche nel Regno Unito

Dall’anno prossimo stop alle Mini elettriche nel Regno Unito. Bmw ha infatti deciso di spostare la produzione in Cina rinunciando ai 40 mila veicoli l’anno che la sua fabbrica inglese sforna ad Oxford.

La produzione si sposterà in Cina

L’indiscrezione è stata rivelata dal Times. Stefanie Wurst, il nuovo capo della Mini, ha detto al giornale inglese che lo stabilimento nazionale stava funzionando in modo inefficiente dovendo produrre auto elettriche e a benzina sulla stessa linea. L’impianto avrebbe bisogno di “ristrutturazione e investimento” per costruire veicoli elettrici, con le vecchie catene di montaggio smantellate. Un duro colpo alle ambizioni britanniche nei veicoli a batteria. Ma Bmw non lascerà mica il Regno Unito. Qui continuerà a costruire Mini con motori a combustione interna che verranno esportati negli Stati Uniti, in Giappone e Medio oriente. Mentre in Europa i veicoli elettrici saranno costruite dal partner della joint venture di Bmw, Great Wall Motor Co Ltd, e nel suo stabilimento di Lipsia.