Le emissioni delle auto

Non ci sarà nessun giro di vite sull’inquinamento delle auto. A differenza di questo era stato annunciato, la Commissione europea non chiederà alle case automobilistiche una drastica riduzione delle emissioni dei motori termici. In pratica, nell’ultima bozza di regolamentazione Euro 7 sulla riduzione dell’inquinamento delle auto e dei furgoni in vendita nell’Ue, gli standard di emissioni per i veicoli a benzina risultano analoghi a quelli contenuti nell’Euro 6 attualmente in vigore.

La bozza rappresenta, quindi, una vittoria delle aziende del settore automobilistico che avevano premuto per non rivedere le emissioni. La Commissione ha cercato di giustificare questo inversione di rotta, dicendo di aver aver accolto la richiesta arrivata dal settore “alla luce dell’attuale situazione geopolitica ed economica”.