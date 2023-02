Brembo accelera in Borsa grazie ai nuovi freni: più 25% in un mese

Brembo corre senza freni: più 25% nell’ultimo mese

Oggi ha chiuso con un rialzo superiore al 3%, mentre se guardiamo all’ultimo mese la crescita è stata di circa il 25%. Brembo top player in Borsa anche grazie a Sensify, il nuovo sistema di frenata intelligente con attivazione elettrica anziché idraulica, gestito attraverso un software proprietario. Il premio arriva dal mercato e anche da Equita che inserisce il gruppo bergamasco tra le regine del listino.

Peraltro in controtendenza rispetto alle altre società del settore: nello studio sul settore auto di ottobre 2022 sono evidenti una visione prudente sulle vendite globali per il 2023 (crescita intorno a zero) e i timori per gli effetti dell’inflazione, al punto che Equita taglia le stime in doppia cifra per tutto l’automotive. Il segreto di Brembo? Dai capex del 2022 (gli investimenti) deriva una capacità produttiva aggiuntiva per 140milioni di fatturato e un ammontare simile è in arrivo per l’anno in corso.

Sensify, il nuovo sistema frenante

Il focus di Equita si concentra sul Sensify, il nuovo sistema di frenata intelligente che garantisce maggior sicurezza per il conducente (gestione indipendente delle forze frenanti su ciascuna ruota in funzione della dinamica del veicolo e delle condizioni della strada, tempo di frenata più breve), minor numero di componenti e una minor emissione di particolato per la frenata più efficiente. La tecnologia è rivoluzionaria per vari motivi, il primo dei quali è il combinare i componenti classici – pinze, dischi e materiali d’attrito – con altri inediti e con il digitale e l’intelligenza artificiale. L’elettronica fa la parte del leone e prevede addirittura le pinze posteriori mosse da motorini elettrici invece del classico sistema con fluido idraulico e pistoncini (quelle anteriori sono idrauliche). Brembo arriva per primo a questa innovazione tecnologica e la produzione per il primo cliente (probabilmente Tesla, ma altre case lo stanno testando) inizierà già all’inizio del 2024.

Continental con un prodotto simile, ma non uguale, arriverà nel 2025. Con Sensify Brembo evolve, come si è detto, da componentista a solution provider (fornendo centraline e altra componentistica oltre a dischi e pinze) con l’opportunità di aumentare le vendite anche a parità di volumi semplicemente sostituendo l’impianto idraulico con Sensify che rimpiazza Sw, Abs, liquido freni, Ebd, Esc. Da qui il miglioramento dei margini (Ebitda sopra il 20% contro il comunque già elevato 17-19% degli ultimi anni). Così il target price raggiunge quota +17% a euro 15.5.