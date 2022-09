Il prezzo del carburante continua a calare

Continua a scendere il prezzo del carburante. Stando all’ultima rilevazione di Staffetta Quotidiana, Ip ha ridotto di 3 centesimi al litro i prezzi consigliati del diesel. Tamoil, oltre ai 3 sul diesel, ne perde invece uno sulla benzina. Mentre le ultime rilevazioni del Mise parlano di 1.722,22 euro per la verde e 1.827,79 gasolio.

Petrolio in ribasso

Da inizio giugno le quotazioni del petrolio si sono ridotte parecchio. Sono varie le motivazioni, secondo gli analisti, che hanno determinato questa situazione. L’argomento più convincente sul calo? Riguarda il rischio di recessione. Le stime di crescita si sono ridotte, poi c’è la guerra che ha costretto le Banche ad alzare i tassi d’interesse e i Paesi a calmierare i prezzi di energia. Ma anche della benzina. E secondo Goldman Sachs, pure il prezzo del gas si dimezzerà.

Gli sconti del Governo sul carburante

Gli effetti del calo quindi si vedono direttamente sulla pompa. Dal 20 marzo è in vigore una misura per agevolare i consumatori che patiscono gli effetti del conflitto Russia Ucraina. Lo sconto è di 30 centesimi al litro per benzina, diesel, metano per autotrazione e gpl. Il 31 agosto, Il ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e il Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, hanno firmato il Decreto Interministeriale che rinnova le misure in vigore per ridurre il prezzo finale dei carburanti. Con il provvedimento, il termine di validità è stato prorogato fino al 17 ottobre. Chissà se ci saranno ulteriori rimandi su questa agevolazione.