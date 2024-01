Cina, arrestato il capo di Evergrande Nev per "crimini illegali"

In Cina è stato arrestato il capo di Evergrande Nev, il ramo automobilistico di Evergrande, il gigante immobiliare più indebitato al mondo. Liu Yongzhuo, direttore esecutivo di China Evergrande New Energy Vehicle Group, è stato fermato per ” sospetto di crimini illegali “, ha fatto sapere la società. La notizia minaccia di complicare ulteriormente le prospettive per la ristrutturazione del colosso cinese, già numero uno in Cina nel settore immobiliare e attivo in una moltitudine di settori, ora strangolato da un indebitamento impressionante, stimato a giugno 2023 in circa 328 miliardi di dollari (attualmente 300 miliardi di euro).