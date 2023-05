Altro che elettrico, le auto green inquinano (quasi) come quelle a benzina

La classifica delle auto green

Solo mezzo punto divide i motori elettrici da quelli a combustione interna nella classifica Green Ncap- Aci il test ambientale indipendente per auto, da cui emerge il punteggio delle vetture nella scala green. Nella seconda serie di test del 2023, le sei auto prese in esame sono state la Nissan Ariya, la Renault Austral, la Volkswagen T-Roc, la Volvo XC40, la Ford Fiesta e la nuova Hyundai Staria.

Il crossover elettrico di Nissan ha conquistato il punteggio massimo. Tre Stelle per la Renault Austral E-Tech Full Hybrid 200. Conquistano comunque 2,5 stelle la Volkswagen T-Roc e la Volvo XC40 mild-hybrid. Stesso punteggio anche per la Ford Fiesta a benzina Chiude con 1 stella la Hyundai Staria, van a 7 posti, sfavorito dalle dimensioni, ed alimentato da un motore diesel da 2,2 litri, che non ha prodotto risultati lusinghieri.

Il confronto tra auto elettriche e benzina

Per comprendere il vero impatto ecologico e la sostenibilità di un’auto, è stato introdotto il metodo Lca che prende in esame l’auto nel suo intero ciclo di vita. Ciò significa che devono essere considerati tutti i processi ed i flussi di risorse ed energia associati alla produzione, all’utilizzo e al riciclo dell’auto, alla fine del suo ciclo di vita.

La valutazione di un’auto elettrica ad esempio può essere diversa da Paese a Paese, a seconda che più o meno l’energia rinnovabile venga utilizzata per la ricarica. L’analisi presuppone una durata del veicolo di 16 anni ed un chilometraggio percorso di 240.000 chilometri, inoltre i calcoli si basano sulle previsioni attuali relative al cambiamento del mix energetico medio dei 27 stati membri dell’Unione Europea e del Regno Unito.

La conclusione è che le auto elettriche, pur risultando leggermente meno inquinanti di quelle a motore endotermico, non siano veramente green perché non sempre vengono prodotte e alimentate con energia rinnovabile, perché lo smaltimento delle loro batterie non è ecologico, perché sono più costose quindi meno accessibili: queste sono solo alcune delle principali resistenze opposte alle auto elettriche.