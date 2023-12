Classifica delle auto difettose: Tesla la peggiore. Volkswagen in testa per affidabilità

Volkswagen sul podio e Tesla maglia nera. E’ questo il responso di una delle classifiche più serie sull’affidabilità delle auto. I risultati infatti emergono dalle revisioni che ogni anno vengono effettuate in Germania. E nel paese tedesco la revisione è una cosa serissima che prevede l’ispezione di ogni componente dell’auto. Se poi la vettura presenza difetti relativi a telaio, sterzo, freni, sospensioni cinture di sicurezza, fari, specchietti oltre che ovviamente il motore, la macchina viene bloccata fino ad avvenuta riparazione. Anche solo la perdita di una macchia d’olio o una punta di ruggine condannano l’auto allo stop forzato. Ebbene, uno dei maggiori revisori in Germania, il Tüv , ogni anno stila questa speciale classifica. Il dossier appena presentato riguarda i difetti riscontrati nel periodo giugno 2022-giugno 2023 su 10 milioni di vetture (il 20% delle quali non state ritenute idonee alla circolazione).

Volkswagen in cima alla classifica

Dai risultati dei test per le vetture fino a cinque anni di vita, la più affidabile risulta la Volkswagen Golf Sportsvan , con un tasso di difettosità del 4,2% e una media di 49.000 chilometri percorsi. Bene anche la Volkswagen T-Roc (4,2% di difetti 51.000 km) così come la T-Cross con il 4,6% di difetti a 34.000 chilometri. Nella top ten anche Mercedes classeB, Skoda Karoq e Audi A3. Osservando il tasso di difettosità successivo a sette anni di vita della vettura, periodo nel quale inizia a contare sempre di più lo stato di manutenzione effettuato dai proprietari, la Mazda CX-3 ha ottenuto un punteggio di 6,5% e 68.000 chilometri, precedendo l’Audi TT. Seguono Volkswagen golf, Suzuki SX4, Mercedes classe B, Suzuki Vitara. Audi Tt è risultata al primo posto nel segmento fino a 13 anni seguita da Volkswagen Golf e Toyota Rav 4.

La meno affidabile è Tesla

Sull’altro fronte, quello delle meno affidabili, troviamo in testa Tesla e Dacia. I due marchi tra i più venduti in Europa sono infatti le più difettose. La Tesla Model 3 è risultata la peggiore in assoluto nel segmento fino a 3 anni (tra i difetti più riscontrati vi sono le carenze in frenata e i problemi alle sospensioni), seguita da Dacia, Logan, Seat Alhambra e Opel Crossland. La Dacia Dokker è risultata la peggiore in assoluto nei segmenti fino a 7 e 9 anni. Anche la Bmw non è andata affatto bene: le suv X5 e X6, le berline, le wagon, le coupé e le cabriolet delle Serie 5 e 6 e le Serie 2 Active e Gran Tourer sono stati inseriti nella lista delle peggiori. E nella lista nera anche Fiat Punto e Fiat Panda che risultano tra le prime dieci auto per difetti.