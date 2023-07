Classifica delle auto più sicure: la cinese Nio batte Tesla

La classifica delle auto più sicure

Cina batte Tesla in sicurezza. L’ente indipendente europeo Euro Ncap, che dal 1997 valuta la sicurezza delle vetture attraverso crash test, ha modificato i propri standard di valutazione innalzando i parametri di quella che può essere definita un’auto sicura. Dopo la revisione 2023 i protocolli includono i nuovi sistemi di rilevamento della presenza di bambini e di tutti gli utenti vulnerabili della strada come ciclisti e motociclisti. Tutti i nuovi modelli sottoposti ai severi test dell’Euro Ncap d’ora in poi dovranno i soddisfare gli obiettivi aggiornalti.

Le cinesi balzano in testa

Prima dell’introduzione del nuovo protocollo ai primi due posti c’erano due Tesla, seguivano Lexus, Volvo, Subaru, Mercedes e Bmw. Ora invece le prime auto ad ottenere le cinque stelle del massimo punteggio con i nuovi standard sono due modelli elettrici del costruttore cinese Nio: la berlina ET5 e la suv EL7. Entrambe hanno mostrato un buon livello di sicurezza passiva, con un’adeguata protezione per le ginocchia e i femori del conducente e del passeggero, nonché per gli occupanti seduti in diverse posizioni.

Nello specifico, la Nio ET5 ha ottenuto il 96% di protezione degli adulti e l’85% per i bambini. Mentre i sistemi per contrastare gli impatti con gli utenti vulnerabili della strada hanno ottenuto l’83% , con gli Adas (tra le altre cose, comprendono la frenata di emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti e il rilevamento della stanchezza del conducente), che si sono fermati all’81%.

Sicurezza anche sott’acqua

La Nio ET5 e la EL7 sono inoltre dotate di un avanzato sistema eCall, che avvisa i servizi di emergenza a seguito di un incidente, e di un sistema che attiva i freni dopo un impatto, così da evitare collisioni secondarie. La casa cinese assicura che in caso di immersione i finestrini e le portiere continuano a funzionare per un lasso di tempo sufficiente da poter consentire alle persone di uscire dall’abitacolo