Colonnine per l'auto elettrica a quota 50 mila, ma la metà è inutilizzabile

Le colonnine di ricarica per l’auto elettrica in Italia hanno superato quota 50 mila, per la precisione sono 50.678 in aumento del 38% in un anno. Dunque tutto bene? Non proprio. Perché il 18% delle infrastrutture installate è inutilizzabile visto che la burocrazia impedisce il collegamento alla rete da parte dei distributori di energia. Non solo: numerose colonnine sono inservibili a causa di inefficienze, vandalismi e soste vietate. A conti fatti, insomma, ad essere davvero operative sono il 50% di quelle installate. Infine pochissime sono le “spine” veloci: su 50.678, ben 43.564 hanno una potenza inferiore a 50 kW (con tempi lunghissimi per il “pieno”), mentre solo 4.579 vanno da 50 a 149 kW, e 2.535 da 150 kW in su.

Italia spaccata anche sull’elettrico

L’associazione della filiera dell’auto elettrica E-Motus, spiega che (visto che si è superata la soglia delle 50 mila centraline) nell’86% del territorio nazionale ora mediamente è presente almeno un punto di ricarica. E che dunque un automobilista può trovare un punto di rifornimento nel raggio di 10 chilometri. In realtà la situazione è ben diversa: delle poco meno di 30 mila spine davvero funzionati la maggior parte è collocata al Nord (il 58% del totale), seguito da Sud e Isole al 23%, e dal Centro al 19%. Insomma in talune aree della Penisola la centralina di ricarica resta un miraggio.

Inoltre, anche al Nord i punti di ricarica sono posizionali per la maggior parte dei casi nelle grandi città o nelle immediate vicinanze. Per quanto riguarda poi le prese in autostrada, manca la pubblicazione da parte di quasi tutti i concessionari dei bandi previsti per l’installazione delle stazioni. Nonostante questo i punti di ricarica sono arrivati a 932 punti, il 61% dei quali con potenza superiore ai 150 kW, così che un’area di servizio su tre è dotata di colonnine, un numero assolutamente insufficiente per supportare un traffico di auto elettriche solo minimamente sostenuto.

Lombardia in testa

La Lombardia si conferma la regione leader (con 9.395 prese), davanti a Piemonte (5.169), Veneto (4.914), Lazio (4.659) ed Emilia-Romagna (4.253). Tra le città invece c’è Roma sul gradino più alto del podio (3.588), seguita da Milano (2.883) e Napoli (2.652). La classifica cambia, però, se consideriamo il numero di punti per chilometro quadrato di superficie, con Napoli in testa (225 punti ogni 100 chilometri quadrati), davanti al capoluogo lombardo (183 punti) e alla capitale (67 punti ogni 100 chilometri quadrati).

Tutta l’Europa non parla elettrico

Il paradosso è che il nostro Paese, in cui la quota di mercato dell’elettrico è la più bassa d’Europa (solo l’ 1,4% dei veicoli circolanti è a spina), con 23 punti di ricarica a uso pubblico ogni 100 auto elettriche circolanti sale sul podio delle infrastrutture a livello Ue. La rete italiana di centraline si conferma infatti davanti a quella di Francia (14 punti), Germania (10) e Regno Unito (10).

Il nostro Paese è davanti anche considerando solo i punti veloci in corrente continua: (3,4 ogni 100 elettriche circolanti) contro Francia (2,1), Germania (2), Regno Unito (1,5). Rispetto alla lunghezza totale della rete stradale siamo in testa con una media di un punto ogni 5 chilometri precedendo Regno Unito (ogni 6 chilometri), Germania (ogni 7 chilometri) e Francia (ogni 9 chilometri). Statistica che fa sorridere e dimostra soltanto che gli automobilisti europei, dell’auto elettrica, proprio non ne vogliono sapere.