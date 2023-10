Per comprare l’auto a rate serve uno stipendio di 40 mila euro lordi

Acquistare un’auto nuova a rate, con gli attuali tassi di interesse e dopo gli aumenti dei listini, è diventato proibitivo per gran parte degli italiani. E non si tratta solo dei modelli di fascia alta. Anche per vetture di categoria economica staccare l’assegno mensile diventa difficile. Prendiamo tre dei modelli più venduti: negli ultimi due anni il prezzo della Panda è aumentato di 1.750 euro, quello della Ypsilon di 1.800 euro e quello della Sandero di 3.450 euro. Oggi una Panda 1.0 ibrida costa 15.750 euro. Considerando un finanziamento al 100% in 4 anni (il contratto standard) si arriva ad una rata di circa 380-410 euro al mese. Cifra non molto dissimile a quella per una Ypsilon o per la Sandero. Tenendo conto però che il prezzo medio pagato dagli italiani per l’auto è di circa 28 mila euro, il calcolo della rata sale ad oltre 600 euro mensili.

Ma che stipendio serve?

Il calcolo di quanto occorre guadagnare per acquistare un’auto a rate, senza temere di non riuscire più a onorare l’impegno, lo ha fatto Mark Fields, già stato Ceo di Ford dal 2012 al 2017 e dell’azienda statunitense di autonoleggio Hertz fino al marzo dello scorso anno. Durante una intervista televisiva Field ha preso in considerazione il mercato americano, fotocopia di quello europeo ed in particolar modo di quello italiano. Negli Usa, come nel nostro Paese, l’età media delle vetture circolanti ha superato i 12 anni di età (che sale a 13,6 anni per le sole auto private) . Sempre negli Stati Uniti il prezzo medio delle auto nuove è oggi il 30-35% più alto una percentuale di poco superiore a quella italiana. E in America, come nel Belpaese, si sono impennati gli acquisti a rate proprio a causa del costo elevato delle vetture, con una rata media di oltre 700 dollari al mese (cento in più che in Italia).

A conti fatti, sempre secondo l’ex Ceo di Ford, ai prezzi ed ai tassi attuali negli Usa occorre guadagnare almeno 100 mila dollari lordi l’anno per sentire di avere le spalle coperte nell’acquisto di un’auto nuova. Stipendio che, per quanto riguarda l’Italia, non può essere inferiore (sempre considerando una rata media di 600 euro) agli 80 mila euro lordi, che scendono a 4omila per l’acquisto di un’auto economica sempre con finanziamento al 100% in quattro anni.

E l’auto elettrica costa il 30% in più

Considerando che secondo i dati Istat, la retribuzione media annua lorda per dipendente in Italia si aggira intorno ai 27.000 euro, che corrispondono a uno stipendio mensile di circa 1.600 euro lordi è ben chiaro che diventa davvero complicato, per gran parte dei nostri connazionali, affrontare la spesa per l’auto a rate in tempi contenuti . Ancor più per un’auto elettrica che costa mediamente il 30% in più dello stesso modello a motore endotermico.