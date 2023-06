Crisi delle auto elettriche: Lordstown dichiara bancarotta

Viene dipinto come il business del futuro, l’Eldorado delle quattroruote, ma in verità il percorso delle startup che puntano sull’auto elettrica è costellato più di insuccessi che di case history da mettere in bacheca. L’ennesima dimostrazione che incontrano gli emuli di Elon Musk è targata Stati Uniti, dove la Lordstown Motors , startup di vetture elettriche, ha deciso di presentare istanza di bancarotta. L”azienda, nata per acquisire l’impianto un tempo della General Motors in Ohio, ha depositato la richiesta per accedere ai benefici del Chapter 11, la procedura d’insolvenza prevista dalla legge .

Una scossa che non arriva

L’azienda è stata fondata nel 2018 da Steve Burns e l’anno dopo ha sottoscritto un accordo con la General Motors per acquisire l’impianto di Lordstown, e avviare la produzione di un pick-up elettrico, che avrebbe dovuto arrivare sul mercato nel 2020. Data che è stata più volte posticipata sino a fine 2022 quando però, dopo poche settimane di produzione, l’attività è stata bloccata dopo la scoperta di alcuni difetti ai sistemi propulsivi.

Sta di fatto che la Lordstown, da subito alle prese con problemi finanziari, prima è stata costretta a cedere parte dell’impianto alla Foxconn sino ad arrivare poi alla richiesta di bancarotta. Un accordo, quello con la Foxconn finito per giunta in tribunale. La società di Steve Burns ha infatti citato in giudizio il partner per non aver rispettato alcuni dei termini dell’intesa tra cui l’acquisto di ulteriori azioni dell’azienda statunitense e per non aver intrapreso, come da accordi, programmi di sviluppo congiunto di veicoli elettrici. In effetti i taiwanesi di Foxconn, dopo aver investito 53 milioni di dollari per rilevare l’8,4% del capitale, hanno bloccato i nuoci acquisti visto il crollo delle azioni in Borsa. Lordstown è ora alla ricerca di un altro partner, operazione tutt’altro che facile vista l’istanza di bancarotta.

La lunga lista delle Case andate in corto circuito

Lordstown è solo l’ultima delle tante società (non solo startup) che fanno una brutta fine dopo aver coltivato il miraggio Tesla. E’ il caso di Nikola, Faraday e Canoo. Ma ancora Bricklin che alla fine degli anni 2000 ha provato a rilanciare il marchio con il progetto dell’auto elettrica, finendo male. E Dyson, che dagli aspirapolvere intendeva sfondare nel mondo dell’auto. La società aveva iniziato anche la costruzione di una fabbrica a Singapore con investimenti per oltre 600 milioni di euro ma le prospettive di mercato incerte hanno contribuito al fallimento del progetto su cui gli investitori non hanno più voluto puntare.