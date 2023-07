Auto, dall'Aspen Institute schiaffo a Bruxelles e assist all'Italia

Aspen Institute: mobilità green sono tra 50 anni

Il governo rilancia la battaglia a Bruxelles sui biocarburanti dopo la diffusione dello studio dell’Aspen Institute sull’ auto green. Secondo l’autorevole associazione di ricerca indipendente che si occupa di temi di rilevanza economica e sociale, ci vorranno infatti non meno di 50 anni perché perché la transizione ecologica nel mondo della mobilità e dei trasporti giunga davvero a maturazione. E questo a patto che si utilizzino altre tecnologie per integrare quella elettrica, a partire, appunto, dai carburanti alternativi.

L’apertura ai biocarburanti

Premesso che il settore della mobilità, dopo quelli dell’energia e dell’industria, costituisce uno dei comparti più rilevanti in termini di emissioni, spiega l’Aspen Institute, anche gli e-fuel e i biocarburanti ricopriranno un ruolo fondamentale nel processo di decarbonizzazione dei trasporti. In particolare, i biocarburanti ottenuti da fonti rinnovabili come piante, alghe e rifiuti organici, consentono di ottenere emissioni di gas serra significativamente inferiori a quelle dei carburanti fossili tradizionali. Per l’Istituto, invece, gli e-fuel presentano qualche difficoltà in più, perché la loro produzione potrebbe risultare limitata ed eccessivamente onerosa.

Uno schiaffo a Bruxelles

Le conclusioni della ricerca si traducono in una clamorosa sconfessione di quanto affermato dai tecnici della Commissione europea che stanno imponendo una marcia a tappe forzate verso green con il divieto assoluto di vendita di auto con motore endotermico dal 2035 ed una previsione di maturazione del mercato dal 2040. Di più: la Commissione, messa alle strette da una serie di Paesi guidati dall’Italia, ha dovuto rivedere la normativa che imponeva come tecnologia il solo elettrico. Sono state quindi inserite tra le tecnologie permesse anche gli e-fuel (come preteso dalla Germania), ma non i b-fuel come richiesto dall’Italia. Tutto il contrario insomma di quanto asserisce l’Aspen Institute, secondo cui, se proprio si debba fare la classifica dei carburanti più inquinanti, sono proprio i b-fuel ad essere un passo indietro rispetto ai biocarburanti.

Il capitolo sull’Italia

Poste queste conclusioni, la società internazionale di ricerca, si spinge a sostenere un modo netto la posizione di Roma. “Bene fa il governo italiano a sostenere il ruolo del biofuel a Bruxelles – spiega l’Aspen Institute -. Perché considerando l’attuale situazione delle infrastrutture logistiche e la preferenza degli italiani per le auto a combustione interna è ragionevole supporre che la transizione verso i veicoli elettrici richiederà del tempo”. A questo si aggiunge il fatto che “lo sviluppo dei motori a idrogeno è ancora in fase inziale. E la produzione su larga scala di e-fuel a prezzi competitivi costituisce ancora una sfida. Inoltre, i biocombustibili possano svolgere un ruolo significativo nella riduzione delle emissioni. Emissioni di CO2 che nel 2022 sono state le più alte mai registrate a livello medio globale”.

Il solo elettrico: posizione irragionevole

L’utopia del solo elettrico in tempi brevi, tanto cara all’ecologismo ideologico che in questi anni ha fatto il bello e il cattivo tempo a Bruxelles, può provocare enormi danni all’industria automobilistica europea. Secondo le associazioni di categoria e gli stessi sindacati, solo in italia sono a rischio oltre 200 mila posti di lavoro. Ed a questi va aggiunto il fallimento di migliaia di operatori dell’indotto, specializzati in componenti per il motore endotermico, che difficilmente sopravvivrebbero ad un passaggio troppo forzato verso l’elettrico.

Oltre a questo per l’industria europea, la maggiore criticità è legata al gap con Asia e giganti Usa come Tesla nella produzione di auto elettriche e nell’approvvigionamento delle batterie e le materie prime che le alimentano, come il litio. Da ultimo (ma non certo meno importante) c’è il tema del costo dei veicoli elettrici, che oggi (ma anche in futuro) risulta insostenibile per le famiglie a basso reddito. La crisi energetica e l’inflazione odierna (che secondo alcuni potrebbe durare fino al 2025) sono strettamente collegate ad un mercato dell’auto che vede immatricolazuioni in aumento, ma solo grazie a contratti aziendali e di noleggio, con le compravendite dei privati al lumicino.

La battaglia continua

Il ministro Pichetto Fratin ha ribadito che “la battaglia per salvaguardare il motore a scoppio e includere i biocarburanti, prodotti principalmente in Italia, continua. Come pure quella sul regolamento Euro 7. Abbiamo presentato una serie di emendamenti ad entrambi i testi. Modifiche che prevedono una definizione di carburanti neutri in grado di includere i biocombustibili, oltre agli e-fuel”. 2Ricordiamo che nel Considerando 11 del regolamento che impone lo stop alle auto diesel e benzina dal 2035 – ha aggiunto il ministro dell’Ambiente, – si parla solo di “CO2 neutral fuels e non dei carburanti sintetici che si vorrebbe far credere essere l’unica soluzione green sostenibile per mantenere in vita il motore a scoppio”. “Sul piano tecnico è impossibile escludere i biocombustibili – ha detto ancora Pichetto, – la cui neutralità, come gli e-fuel, si basa su una compensazione tra CO2 sottratta nella produzione e quella emessa nell’utilizzo dei veicoli”. ” Dobbiamo seguire il principio di neutralità tecnologica – è la conclusione, – e accompagnare l’industria automotive secondo un percorso realistico e non ideologico“.