De Meo va giù duro: "L'Ue consegna il mercato dell'auto alla Cina"

Passata la tregua di ferragosto prime avvisaglie di “autunno caldo” sul fronte dell’auto. A rilanciare le accuse scontro la Commissione Europea ci ha pensato il presidente di Acea e amministratore delegato di Renault, Luca De Meo, che ha ribadito la sua forte contrarietà, rincarando la dose, riguardo alle politiche ambientali dell’Ue.

“A Bruxelles c’è un gruppo di estremisti dell’elettrico – ha detto De Meo – che non si rende conto, o non vuole farlo, di quanto il futuro sia complesso“. Secondo il manager i provvedimenti di questa legislatura europea sono stati tutti orientati verso una sola tecnologia, quella dell’elettrico, imposta, appunto, da “estremisti dell’elettrico” come il commissario Frans Timmermans (che comunque ora ha lasciato l’incarico).

Mercato auto Ue consegnato alla Cina

“Le grandi aziende automobilistiche hanno ceduto al mainstream, per compiacenza o per necessità di ripulirsi da vecchi scandali – ha attaccato a muso duro De Meo,- consegnando l’Europa nelle mani della Cina e violando costantemente il principio di neutralità tecnologica”. Questa scelta ha fatto sì che la Cina rischia di provocare enormi danni alle nostre Case automobilistiche visto che “detiene le terre rare, il cobalto e altri elementi necessari per la costruzione delle batterie, e che ha costi di produzione dell’energia inferiori a quelli dell’Europa”.

Un regalo della Commissione al Paese del Dragone che, tra l’altro, in questo modo, finisce per inquinare ancora di più. De Meo ha spiegato infatti che “i costi di produzione dell’energia sono diversi perché in Europa gli standard devono essere ecocompatibili, mentre in Cina si utilizza ancora il carbone e non ci sono limiti di inquinamento”.

De Meo ha però fatto anche una autocritica in merito alla strategia delle Case europee. “Ad Acea – ha detto – è mancato di coraggio nel comunicare le alternative all’elettrico e nello spiegare come gli efuel, ad esempio, potrebbero da subito essere disponibili. Da qui il regalo alla cina che domina il mercato mondiale delle auto elettriche”.

La guerra all’ambientalismo Ue

L’intervista sembra segnare una chiara svolta nel rapporto tra l’associazione delle Case automobilistiche europee e Bruxelles. Sul tappeto, nei prossimi mesi, ci sono sia la controversa normativa su Euro 7, che il diktat sulla vendita di auto diesel e benzina nel 2035.

La strada dettata da una Commissione controllata da un ambientalismo ideologico sembra segnare il passo e cresce il partito che vorrebbe coniugare la giusta lotta all’inquinamento ad un percorso meno demagogico verso il green. In questo senso la guerra dichiarata da De Meo e solo nelle fase iniziali.