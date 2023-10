Dr Automobiles nel mirino dell'Antitrust: "Auto cinesi pubblicizzate come italiane"

L’Antitrust ha messo nel mirino DR Automobiles e ha avviato un‘istruttoria per “possibili condotte illecite durante la promozione e la vendita delle autovetture a marchio DR ed EVO, in violazione delle norme del Codice del Consumo”. Più nello specifico, l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato fa sapere che la società avrebbe fornito informazioni ingannevoli riguardo al luogo di produzione degli autoveicoli a marchio Dr ed Evo.

L’accusa: marketing scorretto

Secondo l’Antitrust, la casa automobilistica rappresenterebbe in modo non corretto le sue vetture sia sul sito web e sia all’interno delle campagne pubblicitarie. In particolare, rappresenterebbe in maniera scorretta le informazioni che riguardano il luogo di produzione degli autoveicoli omettendo, in alcuni casi, informazioni rilevanti sulla loro origine. In pratica, verrebbe lasciato intendere che le vetture sono prodotte interamente in Italia quando, in realtà, si tratterebbe di veicoli realizzati in Cina. Come primo atto dell’istruttoria, i funzionari dell’Autorità hanno svolto ispezioni presso la sede della società DR Automobiles con l’ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza.

Vendite quasi raddoppiate in un anno

Il gruppo molisano, che ultimamente ha conosciuto un enorme successo di vendite, importa notoriamente componenti e vetture provenienti dal Paese asiatico (in particolare dei gruppi Chery, Jac, Baic) commercializzandoli tramite i propri brand (oltre a DR ed EVO, anche Sportequipe e ICKX). Rispetto al primo semestre del 2022 i volumi di vendita del gruppo in Italia hanno visto un incremento del 70%. Si è infatti passati dalle 9.796 auto del 2022 alle 16.667 auto del 2023. La quota di mercato è salita dall’1,43% all’1,98%. Crescita che è proseguita anche nei mesi successivi.