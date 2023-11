Elettronica, volante, fari: il business milionario dei furti su commissione

Catalizzatore, componenti elettroniche, fanali, volanti: sempre più automobilisti hanno la sgradita sorpresa di subire un furto di alcuni pezzi di pregio della propria autovettura. Un evento che si trasforma in una doppia beffa: non solo i ladri, nella stragrande maggioranza dei casi, non vengono trovati, ma una clausola delle compagnie assicurative prevede la “vetustà” dei pezzi per cui il rimborso non sarà totale ma il costo del nuovo componente meno l’invecchiamento. In parole povere dalle centinaia alle migliaia di euro in meno di rimborso rispetto al costo della riparazione.

Furti non solo per i pezzi di ricambio

Se nel caso dei fari e dei volanti ( il cui costo per le vetture premium parte dai 2.500 euro in su) si tratta di “furti su commissione” per avere a disposizione pezzi di ricambio, per quanto riguarda elettronica e marmitte catalitiche il discorso è più complesso. Il New York Times rivela come proprio dalle marmitte catalitiche vengano recuperati acciaio, rame e alluminio oltre che i metalli preziosi ma l’attività a più alto valore aggiunto è quella che riguarda i metalli preziosi, quali platino, palladio e rodio (il cosiddetto “gruppo del platino”, Pgm).

L’articolo del quotidiamo Usa ha preso le mosse dalla vicenda coinvolge un’azienda metallurgica nordamericana che per ricavare i metalli Pgm e lavora sia minerali appena estratti sia i catalizzatori destinati al trattamento dei gas di scarico. Ebbene, la società ha scoperto che una fetta non trascurabile dei catalizzatori da riciclare, che ha acquistato per 170 milioni di dollari, erano rubati. Stesso discordo per le componenti elettroniche che fanno gola ai carrozzieri disonesti ma anche all’industria che intende riutilizzare i chip.

Gli intermediari tra ladri e carrozzerie

Secondo il New York Times l’indagine, che ha vagliato documenti aziendali, post sui social media e le dichiarazioni di decine di funzionari (sparsi in tre continenti) ha evidenziato come i catalizzatori rubati (ma vale anche per le componenti elettroniche) passano molto spesso attraverso intermediari sia negli Stati Uniti sia all’estero. Una miriade di passaggi che rende “opaca” la loro origine e favorisce gli organizzatori dei furti, dando loro alibi e scarse possibilità di essere incriminati.

I catalizzatori di origine truffaldina vengono lavorati miscelandoli con approvvigionamenti legittimi (miniere e rottamatori legali) per poi essere venduti nel settore automotive ma anche alle aziende farmaceutiche, produttori di armi e le banche. Una volta arrivati alla fine del ciclo sarà quasi impossibile distinguere ciò che è legale da ciò che non lo è. Il risultato? Negli Stati uniti si ritiene che circa il 6% dei 12 milioni di catalizzatori riciclati ogni anno siano di provenienza furtiva. Stesso discorso per le componenti elettroniche rubate che fanno gola al settore auto ma anche alle industrie che necessitano dei chip.

Una tendenza esplosa anche in Italia

La tendenza a “spolpare” oltre che a rubare le auto ha prese piede anche nel nostro Paese. Le vetture più colpite dai raid sono soprattutto le tedesche, come Audi, Bmw e Mercedes-Benz. Secondo le forze dell’ordine i furti avvengono molto spesso su commissione. Le attenzioni dei ladri nel nostro Paese si concentrano soprattutto su centraline elettroniche, impianti di illuminazione a led, sistemi di infotainment, telecamere ed altre preziosi aggeggi elettronici. Ma a far gola sono anche i volanti, oggi sempre più sofisticati e complessi. Lo scorso anno sono stati 90 mila i veicoli dei quali si sono perse le tracce, rubati su commissione e instradati su mercati esteri o “cannibalizzati” per il mercato nero dei ricambi. E quasi lo stesso numero le denunce di furti di componenti “nobili”. I

l mercato nero ha raggiunto cifre milionarie. Secondo le statistiche il 25% dei furti di vetture (e nelle vetture) viene compiuto anche grazie all’utilizzo di dispositivi tecnologici in grado di copiare o riprogrammare l’antifurto. In particolare due sono le modalità hi-tech più utilizzate dai “topi d’auto” che operano in Italia: la riprogrammazione della chiave attraverso la presa di diagnostica e la duplicazione del segnale della smart key: il “relay attack”. Spesso chi subisce un furto trova un finestrino dell’auto rotto ma, viene speigato, è solo uno specchietto per le allodole. In realtà l’auto viene aperta con i passepartout elettronici. E a smontare un faro o un intero cruscotto non si impiega più di 120 secondi.