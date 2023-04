Elon Musk taglia i bonus in Tesla Shanghai. E i lavoratori cinesi scioperano

Elon Musk riesce a far scioperare anche i cinesi

Gli operai della fabbrica Tesla di Shanghai sono in stato di agitazione dopo la decisione della casa automobilistica di tagliare i bonus. Le tute blu si sono anche rivolte ai social media per fare sapere al pubblico cinese i dettagli di una iniziativa compiuta nel fine settimana e senza preavviso. Lo stabilimento impiega circa 20.000 persone. La protesta segna una rara esplosione di malcontento nel Paese asiatico e in particolare nello stabilimento Tesla di Shanghai. I lavoratori dell’impianto erano stati elogiati dallo stesso Musk appena l’anno scorso per aver sopportato enormi sacrifici per mantenere attive le operazioni durante il blocco Covid di due mesi della città.

Diversi post online hanno affermato che i lavoratori dello stabilimento di Shanghai sono stati ingiustamente penalizzati per un incidente avvenuto quest’anno in fabbrica a febbraio in cui un lavoratore è morto. Secondo un rapporto pubblicato dal governo locale di Pudong , il 4 febbraio si è verificato un incidente nell’officina di saldatura dello stabilimento ed un lavoratore ha perso la vita. L’indagine del governo locale aveva concluso che una svista nella gestione della sicurezza di Tesla aveva contribuito indirettamente all’incidente e dunque la responsabilità era del lavoratore deceduto.

Secondo altri analisti la scure sui bonus è invece da mettere in relazione ai forti tagli ai prezzi dei modelli Tesla decisi da Musk che hanno portato ad un forte incremento delle vendite in Usa come in Europa ma a scapito della redditività. Da qui l’operazione sugli stipendi. Per ora Tesla e Musk non hanno diffuso alcun commento.

