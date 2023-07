Esplode il caso dell'autonomia delle auto Tesla: "I dati non sono reali"

Altre Case hanno dati più realistici

I veicoli Tesla forniscono stime dell’autonomia in due modi: uno attraverso un misuratore del cruscotto dell’autonomia attuale sempre attivo e una seconda proiezione attraverso il suo sistema di navigazione, che funziona quando un conducente inserisce una destinazione specifica. La stima della portata del sistema di navigazione.

Tesla non è l’unica

Se per quanto riguarda Tesla sul banco degli imputati c’è l’autonomia delle vetture elettriche, non è la prima volta che l’industria dell’auto finisce sotto processo. Per quanto riguarda i motori endotermici scalpore ha fatto il cosiddetto diselgate che ha coinvolto il gruppo Volkswagen. In sostanza si dichiaravano parametri non veritieri relativi alle emissioni per superare i test di legge. Uno scandalo che ha visto condanne del top manager del gruppo automobilistico.

poi Fiat Chrysler automobiles che ha raggiunto un accordo con il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti in California pagando circa 800 milioni di dollari per aver montato apparecchi dissimulatori delle emissioni su 100mila veicoli. E ancora Nissan che consentiva l’ultima valutazione per l’omologazione dei veicoli a personale non autorizzato: lavoratori non qualificati certificavano e approvavano le auto al termine della catena di montaggio nello stabilimento di Tochigi, falsificando anche alcuni dati.

Questo scandalo è costato richiami da un milione di automobili e la temporanea chiusura delle linee produttive in Giappone. Ancora nel Sol Levante uno scandalo ha travolto Suzuki, Mazda e Yamaha. Le tre case avevano condotto test su emissioni e consumi senza rispettare gli standard giapponesi, riducendo la velocità consigliata più di quanto ammesso dalle autorità.