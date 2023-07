Europa addio. I fondi arabi guardano alle case automobilistiche cinesi

I fondi arabi guardano alle auto cinesi

Da Ferrari e Lamborghini a Bentley e Rolls-Royce. I facoltosi sceicchi arabi spendono una fortuna in auto di lusso europee. Un esempio su tutti: lo sceicco Hamad Bin Hamdan Al Nahyan, membro miliardario della classe dirigente di Abu Dhabi, è noto per la sua raccolta di Mercedes S, colorate ognuna in una tinta diversa dell’arcobaleno. Non contento di possedere una collezione infinita di auto dal valore inestimabile, lo sceicco si è divertito anche a personalizzarle. Ma che dire poi della Lamborghini Aventadori dorata con cui Turki Bin Abdullah, membro della casa reale saudita, gira per le vie di Londra. Ma percorrendo le vie di Dubai è un continuo sfrecciare di supercar europee. E’ dunque il Vecchio Continente a farla da padrone nei concessionari di lusso, sia che si parlasse di vetture sportive sia che di eleganza e comfort.

La competizione sull’elettrico

Questa attrazione al “Made in Europe” si rifletteva anche a livello di fondi di investimento. I “paperoni” con i petroldollari acquistavano oltre alle auto anche quote azionare per garantirsi la presenza in quelle Case di assoluto prestigio. Oggi invece non sembra più così. Complice la transizione ecologica, e complice un mercato dell’auto dove nuovi soggetti sbarcano sul mercato con prodotti di altissima gamma, i fondi di investimento arabi stanno guardando sempre meno all’Europa e sempre di più alla Cina. Il Paese del Dragone sta infatti sfornando auto elettriche dalle caratteristiche straordinarie che se ancora non hanno il fascino di quelle del Vecchio Continente, competono a tutti gli effetti sul piano del design e delle prestazioni. Oltre al fatto di essere green.

Da NIO a Human Horizons

Le auto cinesi hanno poi la marcia in più della prospettiva di mercato. Il Dragone ha dalla sua una serie di atout vincenti, dal monopolio di batterie e michochip, ai programmi di sostegni governativi, all’immenso mercato interno. Fattori questi che permettono ai marchi del Celeste impero di invadere i mercati mondiali con numeri in crescita esponenziale. Dunque l’investimento verso oriente, piuttosto che in Europa, promette maggiori remunerazioni. Ecco che Cyvn Holding, per esempio, ha deciso di acquistare il 7% di Nio. Il fondo del governo di Abu Dhabi in questo modo darà una iniezione di liquidità (più di 700 milioni di euro) alla Casa di Shanghai. Ma quello del Cyvn Holding è solo l’ultimo di una serie di casi. Il ministero degli Investimenti dell’Arabia Saudita, non più di una ventina di giorni fa, ha dichiarato di essere pronta a investire circa 5 miliardi di euro in Human Horizons, Casa cinese che da poco è entrata nel mercato europeo con due modelli elettrici supertop.

Dal petrolio al green

A contribuire a queste scalate alle Case europee c’è anche la volontà delle famiglie regnanti arabe di cavalcare il cambiamento della mobilità mondiale e di investire i soldi guadagnati con il petrolio in rinnovabili e auto elettriche. In questa logica l’idea, in molti casi, è di entrare nell’azionariato di un brand e successivamente spingere l’azienda a costruire le proprie auto anche nei Paesi arabi contribuendo alla transizione economica. È già successo con la Iconiq Holding Limited, startup fondata dall’imprenditore cinese Allen Wu nel 2016 e acquistata nel 2022 da Nwtn, società con sede a Dubai finanziata da Sultan Investments, colosso del settore immobiliare degli Emirati Arabi. Nwtn ha costruito una fabbrica di auto anche a Dubai. L’Arabia Saudita, dal canto suo, è il principale investitore di una Casa Usa che produrrà i suoi mezzi elettrici a Jeddah. E l’Italia? Per ora Ferrari nella penisola araba ha distribuzione (in crescita) e parchi a tema. Ma di lasciare Maranello proprio non se ne parla.