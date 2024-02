Fiat trascina i conti di Stellantis. Peccato che la produzione lasci l'Italia

E’ il marchio che nel gruppo vende più di ogni altro ma è anche quello che conta di meno nella testa del suo amministratore delegato. O meglio è quello la cui storia, legata al Paese che ne ha decretato le fortune (ovvero l’Italia), passa sempre in secondo piano quando si tratta di investimenti. Parliamo della Fiat, di Stellantis e del Ceo Carlos Tavares. Ma andiamo con ordine: il gruppo franco-italiano Stellantis, che racchiude al suo interno 14 marchi (tra cui Alfa Romeo, Lancia, Peugeot, Citroen ed altri) vede per il terzo anno consecutivo la Fiat confermarsi come il brand più venduto a livello globale.

Con 1,35 milioni di vetture commercializzate nel 2023 la Casa torinese ha aumentato il suo volume di vendite del 12%. I migliori risultati arrivano da Europa, Sud America, Medio Oriente e Africa: in particolare, la Fiat è leader di mercato in Italia (con una quota del 12,8%, trainata dalla Panda), in Brasile (21,8%, grazie agli ottimi risultati del pick-up Strada) e in Turchia (15,7%, con la Tipo). Senza contare l’Algeria, dove è stato aperto lo scorso anno uno stabilimento e dove la Fiat è arrivata alla quota di mercato record del 78,6%.

In Italia si vende, ma si produce all’estero

In Italia nel 2023 sono state vendute 175mila Fiat pari all’11,1% del totale. A spingere gli acquisti sono state la Panda e la 500 Hybrid che hanno conquistato quasi l’80% delle citycar. Sempre nell’ambito delle piccole, ma elettriche, la più venduta è stata la Fiat 500e, che anche in Europa conquista una quota del 14,7% nel segmento A+B Bev. Peccato che i modelli del futuro di Panda e 500 verranno presto prodotti in misura massiccia all’estero.

Resta a Mirafiori la produzione della Nuova Fiat 500 per il mercato statunitense: l’arrivo nelle concessionarie Usa è previsto entro la fine di marzo. Tra l’altro, il primo lotto di vetture ordinato risulta già venduto: Stellantis afferma, infatti, che la prima dotazione per i dealer americani ha registrato il sold out in meno di una settimana. Ma la Fiat 500 elettrica è ancora marginale, il grosso lo fa la citycar tradizionale che è prodotta in Polonia. E la Panda? Si produrrà in Serbia. Poi c’è la nuova Lancia che parlerà spagnolo e come detto gli investimenti in Algeria e Marocco.