Ford, accordo con il sindacato metalmeccanico Usa

(Teleborsa) – Dopo uno sciopero di sei settimane, il sindacato americano dei metalmeccanici United Auto Workers (Uaw) e Ford hanno raggiunto un accordo preliminare per il rinnovo del contratto quadriennale.

“Profitti record vogliono dire contratti record. Abbiamo un accordo preliminare con Ford” – afferma il sindacato – . “E’ una vittoria”.

“Voglio congratularmi con il Uaw per lo storico accordo preliminare con Ford. Quando i lavoratori di battono contro l’avidità delle aziende vincono. E’ il momento per General Motors e Stellantis di negoziare un contratto giusto per i loro lavoratori”, afferma il senatore Bernie Sanders.