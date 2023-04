In autostrada senza mani sul volante. Tutto in regola, è il nuovo modello di Ford

La guida autonoma di Ford

Con l’introduzione di un sistema avanzato di assistenza alla guida di livello 2, senza mani al volante, Ford segna un’importante svolta per gli automobilisti. Il via libera all’utilizzo sulla rete autostradale in Gran Bretagna: si tratta del primo sistema di questo tipo approvato nel continente europeo.

I conducenti di 193.000 veicoli Ford e Lincoln equipaggiati con BlueCruise hanno già percorso più di 102 milioni di chilometri in Canada e negli Stati Uniti, dove BlueCruise è stato recentemente nominato il sistema di assistenza alla guida attiva più apprezzato da Consumer Reports.

Come funziona il sistema

Ora, con il via libera alla tecnologia Ford BlueCruise, da parte del ministero dei Trasporti del Regno Unito, i conducenti dei modelli Mustang Mach-E abilitati, possono utilizzare la guida autonoma “senza mani al volante, con occhi sulla strada”, su 3.700 chilometri di autostrada in Scozia e Galles, designati come Blue Zone.

Con BlueCruise, il comfort del conducente e la sicurezza garantita dall’assistenza avanzata si elevano a un livello superiore. Il sistema monitora la segnaletica stradale, i limiti di velocità e le condizioni del traffico in tempo reale per controllare lo sterzo, l’accelerazione, la frenata e il posizionamento in corsia, oltre a mantenere costante la distanza di sicurezza e a fermarsi completamente in caso di ingorgo.

I clienti britannici di Ford Mustang Mach-E MY 20235 possono attivare BlueCruise tramite abbonamento. I primi 90 giorni sono inclusi nell’acquisto del veicolo e, successivamente, è prevista una sottoscrizione mensile da 17,99 sterline che offre la flessibilità necessaria per coprire viaggi in auto e vacanze prolungate, abilitando l’avanzato sistema di assistenza predittiva che è in grado di supportare il conducente in tutta sicurezza e comfort.

I test effettuati

Messo a punto con ben 1,1 milioni di chilometri di test percorsi su strade di tutto il mondo per rendere i sistemi avanzati di assistenza alla guida Ford adatti alle diverse condizioni, BlueCruise offre un’esperienza intuitiva e affidabile e rappresenta una significativa pietra miliare nel percorso di Ford verso la conquista di una posizione di leadership nelle soluzioni di mobilità. BlueCruise – secondo quanto si prevede – potrà essere attivato in altri Paesi europei quando le condizioni normative lo consentiranno; nei prossimi anni il sistema verrà esteso ad altri veicoli Ford.

Inoltre, la sofisticata tecnologia delle telecamere a infrarossi controlla costantemente l’attenzione del conducente per verificare che abbia sempre consapevolezza delle condizioni della strada, per una migliore sicurezza e affidabilità.

(ITALPRESS).

-foto ufficio stampa Ford-